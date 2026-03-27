دبي تتقدّم إلى المركز السابع في مؤشر المراكز المالية العالمية

سجلت إمارة دبي أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، متقدمة إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس تسارع وتيرة صعودها كواحد من أكثر المراكز المالية تأثيراً على مستوى العالم، ويُعزّز مكانتها الراسخة ضمن منظومة النظام المالي الدولي.

ويُمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة لإمارة دبي في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة، لتصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تعزيز دور الإمارة كمركز عالمي للمال والاستثمار والابتكار.

ويُعدّ هذا التصنيف الأعلى من نوعه لمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بينما تواصل الإمارة تفرّدها كالمركز الوحيد من المنطقة ضمن قائمة أفضل 20 مركزاً مالياً عالمياً، ما يؤكد ريادتها الإقليمية وتنافسيتها الدولية. ويبرز هذا الإنجاز الزخم المستمر الذي يشهده القطاع المالي في الإمارة، مدفوعاً بالتوسع المتواصل والتأثير العالمي لمركز دبي المالي العالمي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة مالية متكاملة.

كما يضع هذا التصنيف دبي في مصافّ أبرز المراكز المالية العالمية، مثل لندن ونيويورك وسنغافورة، لتكون المركز المالي الوحيد من المنطقة ضمن هذه النخبة، بينما حافظت الإمارة على موقعها كواحدة من 10 مدن رائدة عالمياً في القطاع، وتصدّرت قائمة المراكز المالية المتوقع أن تزداد أهميتها مستقبلاً.

ثقة المجتمع المالي الدولي

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «تواصل دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها كأحد أكثر المراكز المالية العالمية تنافسية وجاهزية للمستقبل، بما يعزّز دورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً».

وأضاف سموه: «يعكس تقدّم دبي إلى المركز السابع في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية قوة رؤيتنا الاقتصادية، وثقة المجتمع المالي الدولي بمنظومتنا.. سنواصل تسريع جهودنا لجعل دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية(D33). دبي تمضي بثبات راسخ نحو مزيد من القوة والريادة، مستندة إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل ولا تنتظره، ونهج تنموي مرن يُعزّز جاهزيتها لمختلف المتغيرات، ويؤكد قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والابتكار».

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «سجلت دبي أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، لتصل إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس تنافسيتها وريادتها العالمية، ويُعزّز دورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً».

وأكد سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي ثابتة الخطى في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33) في أن تصبح أحد أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».

ويُعد هذا المؤشر - الذي أنتجته مجموعة «Z/Yen» (زد/ين) الرائدة في مجال الاستشارات والفكر في لندن - المعيار الأكثر مصداقية في العالم لتنافسية المراكز المالية، حيث يقوم بتقييم 137 مركزاً مالياً على مستوى العالم، باستخدام 135 عاملاً أساسياً وبيانات تم جمعها من أكثر من 34 ألف تقييم أجراها متخصصون في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

نمو قياسي

ويعكس صعود دبي في التصنيفات مدى اتساع وعمق النظام المالي فيها، والذي يمثّل مركز دبي المالي العالمي محوراً وركيزة أساسية فيه. ويُعدّ المركز أكبر وأشمل منطقة مالية في المنطقة، ومركزاً عالمياً معترفاً به يربط أسواق آسيا وأوروبا والأميركتين.

وشهد مركز دبي المالي العالمي نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة، حيث استقطب مؤسسات مالية رائدة ومستثمرين عالميين وشركات تقنية مبتكرة.

ويضم المركز حالياً أكثر من 9000 شركة نشطة، من بينها أكبر البنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، وشركات التأمين، وشركات الخدمات المهنية، وقوى عاملة تتجاوز 50 ألف متخصص.

وصنّف المشاركون في استطلاعات الرأي من مختلف القطاعات، للمرة الأولى، دبي ضمن أفضل 15 مدينة في جميع القطاعات التي شملها التقييم، لتكون بذلك المدينة الوحيدة في المنطقة التي تحظى بمكانة متميزة، ضمن هذه المجموعة المرموقة.

وجاء قطاع الخدمات المصرفية في المرتبة الـ14، بينما احتلت قطاعات التمويل وإدارة الاستثمار والتأمين مراكز ضمن أفضل 10 قطاعات، كما برزت قطاعات التكنولوجيا المالية، واللوائح الحكومية والتنظيمية، والخدمات المهنية، والتداول ضمن أفضل خمسة قطاعات.

وحظيت دبي أيضاً بالتقدير بأنها المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يُصنف ضمن أفضل 10 مدن من حيث التنافسية العالمية في بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، ورأس المال البشري والبنية التحتية.

بنية تحتية عالمية

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يمثل التقدّم الملحوظ الذي أحرزته دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، إنجازاً متميزاً يؤكد رؤية الإمارة الطموحة، وتأثيرها المتنامي على الساحة المالية الدولية، إذ يتمتع مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية عالمية، وبيئة تنظيمية متطورة، ما يجعلنا نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، يستقطب أفضل المؤسسات المالية والمبتكرين والمواهب».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يعكس صعود دبي السريع في مؤشر المراكز المالية العالمية الزخم الاستثنائي لمنظومة مركز دبي المالي العالمي، إذ تركز استراتيجيتنا على تعزيز الابتكار، واستقطاب المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وتهيئة البيئة المواتية والمناخ الملائم لنمو وازدهار الشركات. ومع استمرارنا في توسيع منصاتنا، سواء في مجال التكنولوجيا المالية، أو أسواق رأس المال، أو إدارة الثروات، أو التأمين، سيُسهم مركز دبي المالي العالمي بدور رائد في تحقيق طموح دبي في أن تصبح من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم».

أكبر منظومة مالية منظمة

تعكس تصنيفات مؤشر المراكز المالية العالمية تأثير دبي كجسر عالمي يربط بين الشرق والغرب، ما يتيح تدفقات رؤوس الأموال وانتقال المواهب، وتسريع وتيرة الابتكار عبر الأسواق الدولية.

ويعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، ويضم أكبر منظومة مالية منظمة مع أكثر من 1050 شركة، وبيئة ابتكار سريعة التوسع من خلال مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي بين العواصم المالية الرائدة في العالم.

ومع مضي الإمارة قدماً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يسلط أحدث تصنيف لمؤشر المراكز المالية العالمية الضوء على الزخم القوي الذي سيواصل تعزيز ريادة دبي المالية العالمية، خلال السنوات المقبلة.

