«مساكن دبي ريت» يضيف 56 فيلا جديدة إلى «غاردن فيو فيلاز»

أعلن «مساكن دبي ريت»، الصندوق الاستثماري العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة 56 فيلا جديدة إلى مجمّع «غاردن فيو فيلاز» السكني، إلى جانب الوحدات القائمة، البالغ عددها 285 وحدة، ما يُعزّز العروض السكنية الفاخرة ضمن المجمع، في إطار استراتيجية الصندوق الممنهجة للنمو المستدام.

وأفاد الصندوق، في بيان، أمس، بأن الفلل الـ56 الجديدة، تضم وحدات شبه مستقلة بأربع غرف نوم، سبق تأمينها عبر اتفاقية شراء آجل مع شركة دبي القابضة لإدارة الأصول، بقيمة 241 مليون درهم، مقارنةً بتقييم حديث بلغ 260 مليون درهم، بما يعكس زيادة في القيمة بنسبة 7.9%.

وقال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، أحمد السويدي: «تُعزّز هذه الوحدات الجديدة نجاح مجمّع (غاردن فيو فيلاز) السكني، وتوسّع محفظتنا ضمن أحد أبرز المجمعات السكنية المتكاملة في دبي».

وأضاف: «يواصل (مساكن دبي ريت)، من خلال نهجه المنضبط في النمو والمدعوم بثقة المستثمرين القوية بسوق العقارات السكنية في دبي، تركيزه على الأصول عالية الجودة والمدرّة للدخل».

وأكّد السويدي: «مازلنا على المسار المخطط لاستلام الفلل ضمن مشروع (قرية جبل علي) خلال عام 2026، بما يُعزّز حضورنا في قطاع الأصول السكنية الفاخرة. وبالتوازي مع ذلك، نواصل تقييم فرص استثمارية إضافية من شأنها الإسهام في خلق القيمة، مستفيدين من اتفاقية حق العرض الأول المبرمة مع (دبي القابضة لإدارة الأصول) و(دبي القابضة)».