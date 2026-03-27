«إعمار للتطوير» توزع 4 مليارات درهم أرباحاً

عقدت شركة «إعمار للتطوير» الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، أمس، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2025، وناقش توجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وصادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة أربعة مليارات درهم، أي ما يعادل 100% من رأس المال، وسجّلت «إعمار للتطوير» أعلى مبيعات عقارية لها بقيمة 71.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة للشركة ليصل إلى 125.2 مليار درهم، ما يمنح رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة.