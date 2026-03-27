المستثمرون وأصحاب الأعمال في دبي يُعزّزون استثماراتهم

أكدت شركة الاستشارات الاستراتيجية «جي سي جي ستراكشرينغ»، أن المستثمرين وأصحاب الأعمال في دبي يُعزّزون استثماراتهم في دولة الإمارات.

وكشفت بيانات حصرية للشركة عن مؤشر لافت يتمثّل في عدم تسجيل أي عمليات خروج من السوق، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وقال المؤسس والشريك الإداري لشركة «جي سي جي ستراكشرينغ»، بيتر إيفانتسوف، إنه من بين أكثر من 200 متعامل من المستثمرين وأصحاب الأعمال النشطين الذين يتلقون خدمات استشارية، لم يقم أي منهم بتصفية أعماله أو مغادرة الإمارات، مؤكداً أنهم جميعاً يحافظون على التزاماتهم في الدولة، مع تسارع الأغلبية في تحقيق العوائد وتوسيع خطط النمو.

وأضاف إيفانتسوف، في بيان، أمس، صادر عن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً، أن «معدل الاحتفاظ بالمتعاملين ليس سوى جزء من الصورة، والأهم هو معرفة من لم يغادر، هؤلاء مستثمرون عالميون يمتلكون خيارات متعددة، واستمرار وجودهم في الإمارات يعكس برنامجاً استثمارياً طويل الأمد ومدروساً، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق».

وأشار إلى أن «الاضطرابات الأخيرة تسلط الضوء على متانة السوق، ما يعكس مستوى عالياً من المرونة التشغيلية التي تميز الاقتصادات القادرة على التكيّف».

كما لفت إيفانتسوف إلى أن «الشركة تشهد عدداً أقل من الاستفسارات حول المضاربة، مقابل ارتفاع نسبة المستثمرين الذين أجروا دراساتهم الواجبة والتزموا بضخ رؤوس أموالهم، ما يعكس تحولاً نوعياً نحو دخول أكثر انتقائية ونضجاً إلى السوق، بدلاً من التدفقات المدفوعة بزخم مؤقت».