عمومية «إمباور» تُقرّ توزيع أرباح بـ 437.5 مليون درهم

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بنصاب 85%، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، ما يعادل 43.75% من رأسمال الشركة المدفوع)، وأفادت المؤسسة، في بيان، أمس، بأن الجمعية انعقدت برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير، وحضور الرئيس التنفيذي، أحمد بن شعفار، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وشهدت الجمعية موافقة المساهمين على بنود عدة مدرجة على جدول الأعمال، كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2025.