"إعمار للتطوير" توزع أرباحأً بنسبة 100% بقيمة 4 مليارات درهم

عقدت شركة "إعمار للتطوير" الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية اليوم، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2025 وناقش توجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وصادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة أربعة مليارات درهم، أي ما يعادل 100% من رأس المال. كما وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، إضافة إلى تقرير مدقّق الحسابات.

وسجّلت "إعمار للتطوير" أعلى مبيعات عقارية لها بقيمة 71.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بالعام 2024.

كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة للشركة ليصل إلى 125.2 مليار درهم، ما يمنح رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 27.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52% لتصل إلى 14.3 مليار درهم، في حين بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 15.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي، وبهامش بلغ 56%.

وخلال عام 2025، واصلت "إعمار للتطوير" توسيع محفظة مشاريعها بإطلاق أكثر من 48 مشروعاً سكنياً ضمن مجمّعاتها الرئيسة، كما استحوذت الشركة على 36 مليون قدم مربعة من الأراضي المتميزة للتطوير، بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 120 مليار درهم.

وقال مؤسس "إعمار"، محمد العبار: "يعكس أداؤنا في عام 2025 قوة المنظومة التطويرية في دبي ووضوح الرؤية التي توجّه مسيرة النمو في دولة الإمارات. فالإطار التنظيمي المستقر، والتخطيط طويل الأمد، والانفتاح على الاستثمارات العالمية، جميعها تهيئ البيئة المناسبة التي تتيح لشركات مثل (إعمار للتطوير) التخطيط بثقة وتنفيذ المشاريع على نطاق واسع.

وأضاف: "يظل تركيزنا منصباً على بناء مجمّعات عمرانية مستدامة تسهم بشكل ملموس في نمو المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها."

وتتطلع "إعمار للتطوير" خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق وجهات سكنية جديدة وتعزيز محفظتها من المجمعات الرئيسة، بما يؤكد التزامها بالجودة وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد.