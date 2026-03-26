بيع شقة سكنية فاخرة «على الخريطة» بـ 356.2 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع شقة فاخرة «على الخريطة» بقيمة 356.2 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 31200.85 قدم مربعة، ما يعادل نحو 2898.63 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 11417.4 درهماً للقدم المربعة. وتقع الشقة في منطقة «جميرا الثانية» ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».

يذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي سجل خلال العام 2025، مستويات نشاط غير مسبوقة، مدعوماً بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6668 صفقة لعقارات فاخرة بإجمالي قيمة بلغت نحو 143.8 مليار درهم مقارنة بـ 4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات و45% في قيمتها.