بسبب الأحوال الجوية.. "طيران الإمارات" تدعو المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهم

قالت طيران الإمارات، إنه من المتوقع أن تشهد دبي أحوالاً جوية غير مستقرة يومي 26 و27 مارس 2026، وأوصت الناقلة بضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع المحدد بساعتين على الأقل.

ودعت الشركة في منشور عبر حسابها على موقع "إكس"، المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار عبر خدمة حالة الرحلات على موقعها الإلكتروني.

وشددت الناقلة على أهمية التأكد من تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة "إدارة الحجز"، وذلك لضمان تلقي أي تحديثات تتعلق بالرحلات