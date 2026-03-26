مكتوم بن محمد: دبي سجلت أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي سجلت أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، لتصل إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس تنافسيتها وريادتها العالمية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس: "سجلت دبي أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، لتصل إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس تنافسيتها وريادتها العالمية ويعزز دورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً".

وتابع سموه قائلا: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي ثابتة الخطى في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 في أن تصبح أحد أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033"