"مبادلة" تعلن بيع حصتها في شركة "كول آي تي" إلى شركة "إيكولاب" ضمن صفقة بقيمة 4.75 مليار دولار

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، إبرامَ اتفاقية نهائية لبيع حصة الأقلية التي تمتلكها في "كول آي تي سيستيمز"؛ الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول التبريد السائل لمراكز البيانات، إلى شركة "إيكولاب"، وذلك ضمن صفقة قادتها شركة "كي كي آر" بقيمة بلغت 4.75 مليار دولار أمريكي.

وكانت مبادلة قد استثمرت في شركة "كول آي تي سيستيمز" عام 2023، إلى جانب "كي كي آر" من خلال صندوقها العالمي "Global Impact Fund II".

وتُعدُّ "كول آي تي سيستيمز" من أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقنيات التبريد السائل المتقدمة، وتتمتع بخبرات متراكمة تمتد لنحو 25 عاماً، حيث تركز على تصميم وتصنيع أنظمة متقدمة تُساهم في تمكين وتعزيز التوسع المستدام لمراكز البيانات، مما يدعم تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، تستهلك مراكز البيانات التي تعتمد على عمليات التبريد الهوائي التقليدية ما يصل إلى 50% من إجمالي الطاقة في المنشأة، بينما تستخدم مراكز البيانات المبردة بالسائل، طاقةً أقل بنسبة 30 إلى 40%، كما تساهم في تقليل استهلاك المياه بفضل أنظمة التبريد ذات الدوائر المغلقة التي تحدّ من هدر المياه وتبخرها.

وتعتمد كبرى شركات الحوسبة السحابية ومشغلو مراكز البيانات حول العالم ، اليوم، على حلول "كول آي تي" المبتكرة، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالية الكثافة في أكثر من 300 مركز بيانات على مستوى العالم.

وقال عبد الله محمد شديد، رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة بمبادلة، إن مبادلة استثمرت قبل ثلاثة أعوام في شركة كول آي تي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تقنيات التبريد السائل ستشكل ركيزة أساسية لدعم بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن "كول آي تي" نجحت في ترسيخ مكانتها مساهماً عالمياً رائداً في هذه التقنية، مما يدعم تلبية الطلب المتنامي على حلول مراكز البيانات الموفّرة للطاقة، في ظل الطفرة التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شديد أن الشراكة الناجحة مع كي كي آر، إلى جانب التعاون مع فريق الإدارة المتميز في كول آي تي، تجسِّد القيمة الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال الإدارة الفاعلة وتوافق الرؤى بين الشركاء، معربا عن الفخر بما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة، مؤكدا ثقته بأن الشركة ستمضي قدماً في البناء على هذه الإنجازات مع انتقالها إلى فصل جديد من مسيرة نموها وتوسعها.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حققت شركة "كول آي تي" تحسينات ملموسة ونمواً استثنائياً في مختلف مجالات أعمالها، مدفوعةً بمنهجية قوية تركز على تعظيم القيمة، والابتكار المستمر في منتجاتها وحلولها، إلى جانب توسيع شراكاتها مع كبرى شركات الحوسبة السحابية.

ومنذ عام 2023، نجحت الشركة في توسيع نطاق قدراتها التصنيعية لتتجاوز مساحتها 300 ألف قدم مربعة، كما عززت قدراتها الإنتاجية من وحدات توزيع سائل التبريد بمقدار 25 ضعفاً، وشهدت قوتها العاملة طفرة ملموسة بإضافة أكثر من 300 وظيفة.

وتتمتع "كول آي تي" اليوم بمكانة راسخة في السوق، حيث نجحت في تهيئة بيئة داعمة لتحقيق نمو متوقع في الإيرادات يُقارب أربعة أضعاف، وزيادة متوقعة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بما يُقارب عشرة أضعاف خلال العام 2026.

من جهته، قال جيسون واكسمان؛ الرئيس التنفيذي لشركة آي تي سيستيمز، إن عملية استحواذ شركة إيكولاب، الرائدة عالمياً في مجال إدارة المياه، على شركة كول آي تي، تُعدُّ خطوةً استراتيجيةً تحقق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم العملاء والموظفون والمساهمون على حدٍ سواء.

وأشاد بالتعاون الإستراتيجي مع مبادلة ودوره في تعزيز نمو الشركة، موضحا أن الشراكات مع مبادلة ساهمت بدورٍ محوري في تحويل كول آي تي إلى مزوّد عالمي رائد لحلول التبريد السائل لمراكز الحوسبة عالية الأداء وواسعة النطاق، مؤكدا الالتزام الراسخ بمواصلة تنمية أعمال الشركة وتوسيع نطاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها المستقبلية بعد إتمام عملية الاستحواذ.

وعلى صعيد المشهد العالمي، تشير التوقعات إلى أن حجم استهلاك مراكز البيانات للطاقة سيصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030؛ وهو ما يتجاوز إجمالي الاستهلاك الحالي لدولتين مثل ألمانيا وفرنسا مجتمعتين، وأكثر من ضعف الاستهلاك في عام 2024 والبالغ 415 تيراواط/ساعة.

كما يُتوقع أن يصل استهلاك مراكز البيانات من المياه إلى 450 مليون غالون يومياً، أي ما يعادل الاحتياجات اليومية من المياه لنحو 5 ملايين نسمة، مقارنة بـ 292 مليون غالون في عام 2022.

وفي هذا الإطار، برزت فاعلية حلول "كول آي تي"؛ حيث نجحت في عام 2025 وحده في توفير ما يقارب 2.18 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة، وهي كمية كافية لإمداد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء، لمدة عام كامل ، فيما تخضع هذه الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة، ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من عام 2026.