«الخليج العربي للعقارات»: مشاريعنا تمضي وفق الخطط والجداول الزمنية

أكّدت شركة الخليج العربي للعقارات أن مشاريعها تمضي قدماً وفق الخطط المعتمدة والجداول الزمنية، كما أن المشاريع العقارية في مختلف أنحاء الإمارات تواصل زخمها القوي وفق الخطط المعتمدة للشركات العقارية، بما يعكس مرونة القطاع العقاري في الدولة وقوة البيئة التشغيلية الداعمة لاستمرارية الأعمال والتنفيذ، وتعزيز الثقة طويلة الأمد لدى المستثمرين.

وشددت الشركة على التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، وضمان استمرار التقدم في مشاريعها وفق أعلى معايير التخطيط والشفافية والتنفيذ.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، بدر راشد البلوشي، إن «العمل مستمر في مشاريع الشركة، حيث تتواصل مراحل التخطيط والتطوير والتنفيذ والتنسيق مع الشركاء وفق الجداول الزمنية والأولويات الاستراتيجية المعتمدة».

وأكد البلوشي أن «دولة الإمارات تثبت دائماً قدرتها على الحفاظ على استمرارية الأعمال واستدامة الزخم في القطاعات الحيوية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تشغيلية مرنة، وبيئة تنظيمية واستثمارية مستقرة»، وتابع: «تواصل دولة الإمارات تقديم نموذج واضح في الجاهزية والمرونة التشغيلية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على استمرارية التقدم في المشاريع العقارية في مختلف أنحاء الدولة». وقال: «في (الخليج العربي للعقارات)، تمضي مشاريعنا قدماً وفق خططنا المعتمدة، مع تركيز ثابت على التنفيذ والجودة، والحفاظ على ثقة المستثمرين والمتعاملين والشركاء».

وشدد البلوشي على أن «استمرار حركة التطوير والتنفيذ في القطاع العقاري يبعث برسالة واضحة حول قوة المنظومة التنموية في الدولة، وحجم الثقة التي تستند إليها السوق العقارية الإماراتية».

وأشار إلى أن ما تشهده السوق في المرحلة الحالية يعكس متانة الأسس المؤسسية واللوجستية والتجارية التي تتيح للمطورين مواصلة تنفيذ مشاريعهم بكفاءة ومسؤولية.

وتابع: «ما نشهده اليوم هو انعكاس مباشر لنضج بيئة الأعمال في دولة الإمارات وموثوقيتها، كما أن قدرة المطورين على مواصلة تنفيذ المشاريع بكفاءة ومسؤولية تؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها السوق، وتعزز مكانة الدولة وجهة موثوقة للاستثمار والنمو طويل الأمد»، كما شدّد البلوشي على أن الشركة تواصل التركيز على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية العمرانية في دولة الإمارات من خلال مشاريع تجمع بين الجودة والكفاءة والقيمة طويلة الأمد.

وقال: «مسؤوليتنا لا تقتصر على مواصلة التنفيذ فحسب، بل تمتد إلى تطوير مشاريع تلبي الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات والمستثمرين، وتسهم في دعم مسيرة النمو في دولة الإمارات».

ولفت إلى أن استمرار التقدم في المشاريع على مستوى الدولة لا يعكس فقط مرونة القطاع، بل يجسد أيضاً ثقة المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين في رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد، وقدرتها على مواصلة النمو في مختلف الظروف.