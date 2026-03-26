«بن غاطي القابضة» تؤكد استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة

أكدت «شركة بن غاطي القابضة» استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة، رغم التوترات الجيوسياسية، بفضل نموذجها التشغيلي المتكامل رأسياً وسلاسل الإمداد المتكاملة، إلى جانب الأداء القوي للمبيعات، مشيرة إلى أن معدلات الإلغاء حافظت على مستويات منخفضة، بما يتماشى مع معدلاتها التاريخية التي تقل عن 1%.

وأفادت الشركة بأنها واصلت تحقيق زخم قوي في المبيعات، حيث بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ بداية التوترات الجيوسياسية الأخيرة، محافظةً على مستويات قريبة إلى حد كبير من مستويات ما قبل تلك الفترة، ما يعكس متانة الطلب واستمراره عبر مختلف مشاريعها، كما سجّلت المشاريع الجديدة أداءً قوياً، مثل مشروع «مساكن مرسيدس - بنز

مدينة بن غاطي»، الذي تم إطلاقه أخيراً.

ولفتت «بن غاطي» إلى تأكيد وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني للشركة عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة مركز السيولة لدى الشركة، وانضباطها العالي في تنفيذ مشاريعها، إلى جانب متانة محفظتها التطويرية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة، مشيرة إلى أن تثبيت هذا التصنيف يعزز مكانة «بن غاطي» كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دبي، من حيث المرونة المالية وقوة هيكل رأس المال.

وأشارت بن غاطي إلى تسليط «موديز» الضوء على قوة الرؤية المستقبلية القوية للشركة، حيث تم بيع نحو ثلثي القيمة الإجمالية للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ حتى فبراير 2026، إضافة إلى بيع ما يقارب 90% من الوحدات المقرر تسليمها في العام ذاته، ما يعزز وضوح التدفقات النقدية المستقبلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، المهندس محمد بن غاطي: «تستند قوة (بن غاطي) إلى نهج طويل الأمد، وحوكمة راسخة، وسيطرة كاملة على دورة التطوير من خلال سلاسل الإمداد المتكاملة رأسياً. في حين تمكّننا ممارساتنا التشغيلية المتينة من تنفيذ مشاريعنا بكفاءة عالية، وإدارة المخاطر بشكل استباقي، وتقديم مستويات الاتساق التي يتوقعها المستثمرون».

وأضاف: «تمكننا منصتنا المتكاملة، بدءاً من الاستحواذ على الأراضي وحتى التسليم، من الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق، والحفاظ على وتيرة متسارعة لتنفيذ المشاريع. كما تمثل قدرتنا على ضبط التكاليف، وتسريع الجداول الزمنية، وتعزيز تدوير رأس المال عاملاً رئيساً يميزنا. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، نواصل تعزيز تركيزنا على التنفيذ وبناء الشراكات، مع اغتنام الفرص التي تدعم ترسيخ مكانتنا كواحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في السوق».