عقارات دبي تواصل نشاطها بعد تنفيذ 1168 صفقة

واصلت سوق العقارات في دبي، أمس، نشاطها الملحوظ، مع استمرار الزخم في الصفقات اليومية، في تجاهل واضح للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو ثلاثة مليارات درهم، عبر تنفيذ 1168 صفقة، في مؤشر يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت المبيعات أكثر من 2.31 مليار درهم بعد تنفيذ 729 صفقة، توزّعت بواقع 597 مبايعة لوحدات سكنية، و66 مبايعة لمبانٍ، و66 مبايعة لأراضٍ، وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 1.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 195 صفقة موزعة بواقع 118 لوحدات سكنية، و11 مبايعة لمبانٍ، و66 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 1.27 مليار درهم، من خلال 534 صفقة مقسمة على 479 مبايعة لوحدات سكنية و55 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، سجلت الرهون العقارية 368 معاملة بقيمة 467.04 مليون درهم، موزعة بواقع 313 معاملات لوحدات سكنية، و18 معاملة لمبانٍ، و37 معاملة لأراضٍ، في ما بلغت قيمة الهبات نحو 231.44 مليون درهم، بواقع 71 معاملة موزعة على 49 معاملة لوحدات سكنية، ومبنى واحد، و21 معاملة لأراضٍ، وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 76.69% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة أمس، بينما كانت حصة الرهون 15.59%، وحصة الهبات 7.72%.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 5» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال تعاملات أمس بقيمة جاوزت 566 مليون درهم، تلتها «نخلة جبل علي» بنحو 438 مليون درهم، ثم منطقة «دبي لاند»، بقيمة 268 مليون درهم، ومن ثم «اليلايس 1» بقيمة 214 مليون درهم.

وحلت منطقة «الخليج التجاري» خامسة مسجلة 171 مليون درهم، تلتها منطقة «قرية جميرا الدائرية» بقيمة 142 مليون درهم، ثم «جميرا غولف إستيت» بنحو 118 مليون درهم، ثم «مدينة المطار» بقيمة 101 مليون درهم، وبعدها «نخلة جميرا» بـ87 مليون درهم، بينما جاءت «زعبيل الثانية» أخيراً مسجلة مبيعات بقيمة 66 مليون درهم.

بلغت قيمتها مليارَي درهم

«عزيزي »: مبيعاتنا في رمضان تؤكد متانة السوق

كشفت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات بلغت مليارَي درهم، خلال حملتها الرمضانية التي استمرت شهراً كاملاً، معتبرة ذلك إنجازاً استثنائياً يجسد الإقبال المتواصل على المشاريع العقارية السكنية المتنوعة التي تطرحها الشركة، ويؤكد متانة سوق العقارات في دبي، والزخم المتواصل الذي يشهده القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي: «يؤكد الأداء الاستثنائي الذي شهدناه خلال شهر رمضان المبارك مرونة قطاع العقارات في دبي، والذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأسواق مرونةً وجاذبية على مستوى العالم. فحتى في الفترات التي قد تشهد فيها أسواق أخرى تباطؤاً، تحافظ دبي على استمرارية أدائها، مدعومةً ببيئة تشغيلية مستقرة وتخطيط طويل الأمد».

وأضاف: «بفضل القيادة الرشيدة للإمارة، وبنيتها التحتية المتطورة، وإطارها الاستثماري الجاذب، يظل الطلب مستداماً والثقة راسخة، في ظل رؤية مستقبلية طموحة تتجاوز التحديات الإقليمية العابرة، ونحن فخورون بدورنا في تعزيز هذا الزخم عبر تطوير مشاريع تتماشى مع رؤية دبي الطموحة، وتلبي تطلعات المقيمين والمستثمرين على حد سواء».

يذكر أن «عزيزي للتطوير العقاري» سلمت أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية.

وتمتلك «عزيزي» حالياً نحو 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، ولديها مشاريع: عزيزي «ريفييرا» وعزيزي «ڤينيس» وعزيزي «ميلان»، فضلاً عن من مشاريع في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

