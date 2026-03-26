منافذ بيع تتوسع في تعاقدات التوريد من مزارع محلية

أفاد متخصصون ومسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، بأن منافذ بيع عدة تعمل حالياً على تنفيذ توسع في تعاقدات التوريد من المزارع المحلية، بهدف زيادة توفير أصناف مختلفة من الخضراوات والفواكه، ومنها «العضوية» في الأسواق والمتاجر.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن أصناف الخضراوات المنتجة محلياً تحظى بطلب مرتفع، لاسيما العضوية منها، مع جودتها العالية وأسعارها المناسبة، مقارنة بمثيلاتها من السلع المستوردة، ما حفّز العديد من منافذ البيع على تعزيز تعاقداتها الحالية مع المزارع المحلية، ومنح منتجاتها أولوية في العرض لتعزيز وجودها في السوق.

ولفتوا إلى أن الطلب على الخضراوات المحلية شهد ارتفاعاً تجاوز 40% منذ بداية العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «التعاونية تعمل حالياً على خطط لتوسيع تعاقداتها مع المزارع المحلية، وزيادة عرض منتجاتها في مختلف منافذ التعاونية في أسواق دبي خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن التعاونية لديها حالياً تعاقدات للتوريد مع نحو 36 مزرعة محلية، تشمل مزارع تقليدية وعضوية ومائية، بينما تُجري مباحثات مع نحو 300 مزرعة محلية أخرى لاختيار مزارع جديدة، ورفع معدلات التوريد منها.

وأكد الهاشمي أن المنتجات المحلية تتميز بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، ما يرفع الطلب عليها من المستهلكين باستمرار، مشيراً إلى أن التوسع في عرض هذه المنتجات يُعزّز الأمن الغذائي الوطني، ويعتبر بمثابة صمام أمان في مواجهة أي متغيرات أو ظروف مستقبلية.

من جانبه، أكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، أن إدارة التعاونية عملت أخيراً على التوسع في تعاقدات التوريد من المزارع المحلية، وزيادة كميات العرض في مختلف الفروع، لافتاً إلى أن عدد المزارع المتعاقد معها ارتفع من نحو 100 مزرعة سابقاً إلى 120 مزرعة، ليشمل مختلف أصناف الخضراوات.

وقال النابودة إن «تعاونية الشارقة» تمنح أولوية وأفضلية لعرض منتجات المزارع الإماراتية، بما يسهّل تسويقها ويتيح لها نوافذ عرض مناسبة عبر إجراءات ميسرة، مشيراً إلى أن منتجات المزارع المحلية، لاسيما العضوية تحظى بطلب كبير، بسبب جودة إنتاجها وأسعارها التنافسية، مقارنة بمثيلاتها من السلع المستوردة.

وأضاف أن التعاونية تحرص على تنظيم ملتقى سنوي للمزارعين المحليين لدعم منظومة غذائية مستدامة، ترتكز على تعزيز الإنتاج الوطني، والاعتماد على الموارد المحلية.

بدوره، أفاد مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية»، ناندا كومار، بأن المجموعة توسع بشكل متزايد تعاقداتها مع المزارع المحلية، وتُطبق سياسات تمنح أولوية ترويجية واضحة لهذه المنتجات، عبر تمييزها في واجهات العرض في أقسام الخضراوات والفواكه، ووضع شعارات توضح أنها من إنتاج المزارع المحلية.

وأكد أن المنتجات المحلية تحظى بجودة وأسعار مناسبة، ما يزيد الطلب عليها بشكل ملحوظ، خصوصاً الأصناف العضوية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «أدكووب»، برتراند لوماي، إن المجموعة تعمل على توفير السلع المحلية الطازجة في المنافذ، لاسيما من أصناف الخضراوات، وذلك في إطار التزامها بدعم المزارعين في دولة الإمارات، وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.

ارتفاع ثقة المستهلكين

أكد مدير المشتريات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ديليب فيشال، أن أصناف الخضراوات المحلية شهدت ارتفاعاً في الطلب تجاوز 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لاسيما المنتجات «العضوية» التي تستحوذ على حصص كبيرة من الطلب، نتيجة زيادة ثقة المستهلكين بجودتها وأسعارها المناسبة، مقارنة بالسلع المستوردة.

وأكد أن هناك توجهاً عاماً في السوق لتعزيز التعاقدات مع المزارع المحلية، لتوفير سلع متنوعة بأسعار تنافسية وجودة عالية.

مبادرة إيجابية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن مختلف أصناف الخضراوات من المزارع المحلية تستحوذ على حصص كبيرة من الطلب في الأسواق، نتيجة الإقبال المتزايد من المستهلكين.

وأكد أن توسع المتاجر في تعاقداتها مع المزارع المحلية لتوفير نوافذ إضافية لتسويق المنتجات يُعدّ من أبرز المبادرات الإيجابية التي تدعم عمل المزارع المحلية، وتُعزّز حضورها في السوق.

. %40 زيادة في الطلب على الخضراوات المحلية منذ بداية 2026.