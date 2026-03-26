«لوفتهانزا تكنيك» تُدشّن منشأة جديدة في مشروع محمد بن راشد للطيران

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة «دبي الجنوب»، تدشين مركز الطلاء ومعالجة أجزاء الطائرات، الذي طوّرته شركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، في خطوة تُعزّز التزام الشركة بتوسيع قدراتها التشغيلية في المنطقة، وتسهم في ترسيخ مكانة المشروع محوراً رئيساً لخدمات الطيران المتقدمة وأعمال الصيانة والتصليح وتجديد الطائرات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنشأة الجديدة صُممت لدعم عمليات الطلاء والمعالجة المستخدمة في تصليح الهياكل والأجزاء المكوّنة من المواد المركبة، بما يتيح تسريع عمليات المعالجة والتجفيف، وتحسين كفاءة عمليات الإصلاح، وتقليص زمن إنجاز الأعمال لمصلحة المتعاملين في المنطقة وخارجها.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «يُمثّل افتتاح مركز الطلاء والمعالجة الجديد لشركة (لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط) محطة مهمة أخرى في مسيرة تعزيز منظومة الطيران في مشروع محمد بن راشد للطيران». وأكّد الالتزام بمواصلة استقطاب أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران، لتطوير قدراتها المتقدمة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الطيران في المنطقة، مضيفاً: «يأتي ذلك ضمن جهودنا لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للطيران، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، زياد الحازمي: «تُشكّل هذه المنشأة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا التشغيلية في المنطقة. ومن خلال إدخال تقنيات متقدمة لطلاء الأجزاء ومعالجتها، نعمل على رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الأعمال لمتعاملينا»، وأضاف: «يعكس توسعنا المستمر في مشروع محمد بن راشد للطيران شراكتنا الراسخة مع (دبي الجنوب)، والتزامنا بدعم قطاع الطيران في الشرق الأوسط عبر تقديم خبرات تقنية موثوقة وعالية الجودة».

يشار إلى أن شركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط» تقدم خدمات متخصصة في صيانة وتصليح وتجديد هياكل وأجزاء الطائرات التجارية الحديثة، حيث تدعم شركات الطيران في مختلف أنحاء المنطقة.