مكاسب أسواق المال الإماراتية تتجاوز 111.7 مليار درهم

واصلت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، أمس، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، حيث قفز مؤشر سوق دبي المالي 4.14%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، 2.67%، لتسجل الأسواق المحلية مكاسب تقدر بنحو 111.76 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم قطاعات العقارات والبنوك والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.791 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى 3.903 تريليونات درهم، أمس، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و947.67 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.18 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق دبي، و1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، وذلك بعد التداول على 769.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 75 ألفاً و851 صفقة.

وتفصيلاً، أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 4.14%، أو ما يعادل 226.81 نقطة عند مستوى 5697.71 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من ارتفاع أسهم ستة قطاعات مدرجة، يتصدّرها العقارات والبنوك والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 947.673 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ911.88 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 35.79 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، نمو أسهم ست قطاعات، وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ5.36%، والبنوك بنسبة 5.03%، والصناعة بـ4.31%، والاتصالات بـ1.71%، والمرافق العامة بـ1.04%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية بـ5.35%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار، بلغ نحو 35.37 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 744.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 709.33 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.52 مليار درهم، بعد التداول على نحو 324.79 مليون سهم، وتنفيذ 32 ألفاً و905 صفقات.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«سالك»، و«العربية للطيران»، على نسبة تتجاوز 79.47% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.21 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة، حيث تخطت التداولات 692.21 مليون درهم، مرتفعاً 7.59% عند 12.75 درهماً للسهم، ليستحوذ على نحو 45.36% من سيولة السوق، في حين جاء سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 188.37 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 6.76% عند 30 درهماً للسهم.

وحلّ سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 159.87 مليون درهم، مرتفعاً 3.59% عند 14.4 درهماً للسهم، وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 60.3 مليون درهم مرتفعاً 4.36% عند 7.65 درهماً للسهم، فيما جاء سهم «شركة سالك» خامساً بقيمة تداولات 57.96 مليون درهم مرتفعاً 0.56% عند 5.36 دراهم للسهم، وحل سهم «العربية للطيران» سادساً بتداولات بلغت 53.94 مليون درهم عند 4.09 دراهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 2.67%، أو ما يعادل 254.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 9778.26 نقطة، وذلك للجلسة الثانية على التوالي. وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.955 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.879 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 75.97 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.66 مليار درهم، بعد التداول على نحو 444.71 مليون سهم، وتنفيذ 42 ألفاً و946 صفقة.

وتعقيباً، أكد نائب الرئيس الأول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن مؤشرات أسواق المال الإماراتية شهدت صعوداً قوياً وتعافياً ملحوظاً، ما فتح شهية المستثمرين، حيث شهدت جلسة أمس عمليات شراء قوية.

وقال دياب لـ«الإمارات اليوم»: «اغتنم المستثمرون الفرص الناتجة عن تراجع أسعار بعض الأسهم، ما يعكس ثقتهم في الاقتصاد الإماراتي والشركات المحلية ذات الأداء الجيد والأرباح المستقرة».

وأكد أن «تراجع الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية كان محفزاً للاستثمارات»، متوقعاً استمرار الزخم الاستثماري، ما يعزز الفرص، ويؤكد قوة الأساسيات الاقتصادية للإمارات.