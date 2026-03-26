«دي بي ورلد» تُوسّع حضورها اللوجستي عبر 300 فرع و500 موقع عالمي

وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها اللوجستي عبر 300 فرع حول العالم، بينما تمتد العمليات اللوجستية التعاقدية عبر أكثر من 500 موقع في القارات الست، ما يُعزّز الحضور العالمي للمجموعة.

وأفاد التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن منصة التمويل التجاري للمجموعة سهّلت معاملات تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار عبر أكثر من 60 دولة.

وتفصيلاً، أكّد التقرير السنوي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لعام 2025، أن المجموعة واصلت تسريع تحولها إلى مزود خدمات لوجستية عالمي متكامل، مستندةً إلى أسسها الراسخة في الموانئ والمحطات والخدمات البحرية.

وأفاد التقرير بأنه من خلال الاستثمار المستمر في القدرات اللوجستية والتكنولوجيا والموارد البشرية، تعمل «دي بي ورلد» على إنشاء منصة تجارية عالمية مترابطة، تقدم حلولاً متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات متعامليها على امتداد سلسلة التوريد بأكملها.

ووفقاً للتقرير، تخدم منصة التجارة العالمية للمجموعة حالياً ثمانية قطاعات صناعية، و23 قطاعاً فرعياً، مدعومة بمجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الشحن والتخليص، والخدمات اللوجستية التعاقدية، وإدارة الشحن، والوصول إلى الأسواق، والمناطق الاقتصادية، وتمويل التجارة.

وأوضح التقرير أن شبكة الشحن تغطي نحو 300 فرع حول العالم، فيما تمتد العمليات اللوجستية التعاقدية عبر أكثر من 500 موقع في القارات الست.

وفي إفريقيا، أكّد التقرير أن المجموعة واصلت تعزيز ريادتها في الوصول إلى الأسواق، من خلال خدمة نحو 500 ألف نقطة بيع، وتشغيل شبكة لإدارة الشحن تضم نحو 10 آلاف شاحنة ومستودعات داخلية وخطوط سكك حديدية.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة تدير حالياً 11 منطقة اقتصادية مع خطط للتوسّع إلى 20 منطقة، بما يسهم في إنشاء مراكز تجارية وصناعية متكاملة، تربط الاقتصادات المحلية بالأسواق العالمية.

وفي مجال تمويل التجارة، ذكر التقرير أن منصة التمويل التجاري، سهّلت معاملات تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار عبر أكثر من 60 دولة، موضحاً أن المنصة تهدف إلى تعزيز تدفق التجارة الدولية، وهي أحد الحلول المتميّزة التي تقدمها المجموعة للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الحصول على تمويلات تجارية، لدعم نموّها، وزيادة تدفق التجارة.

وأفاد بأن «موانئ دبي العالمية» تخدم حالياً نحو 40 ألف متعامل حول العالم، من بينهم العديد من العلامات التجارية العالمية، حيث تعتمد هذه الشركات على حلولها لتبسيط الإجراءات، وتعزيز المرونة، وتحسين مستوى الرؤية والتحكم في سلاسل الإمداد. وفي قطاع الموانئ والمحطات، حققت «موانئ دبي العالمية» أداء قوياً خلال عام 2025، وتعاملت محفظة المجموعة مع 93.4 مليون حاوية نمطية، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً، فيما سجل شهرا أغسطس ونوفمبر 2025 أعلى معدلات مناولة شهرية في تاريخها.

وقال إن محطات عدة حققت أداء استثنائياً، من بينها «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، ومحطة شركة المحطات الآسيوية في الفلبين، و«بوينس آيرس» في الأرجنتين، و«السخنة» في مصر، مشيراً إلى أن ميناء جبل علي سجّل نمواً مزدوج الرقم في مناولة البضائع السائبة، ما يعكس قوة الطلب الإقليمي، ويُعزّز مكانته مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، كما سجّلت عمليات الشركة في شمال أوروبا نمواً.

وسجّلت المجموعة نمواً في أحجام الشحن من شركات النقل الآسيوية، في مؤشر إلى تزايد ثقة المتعاملين، حيث حافظت معدلات استخدام الأصول على مستويات تفوق 85%، مع اقتراب عدد من المحطات من الطاقة الاستيعابية القصوى، فيما تواصل المجموعة الاستثمار في توسعة القدرات والبنية التحتية، مع تقدم المشروعات في مواقع، مثل السنغال والهند، بهدف زيادة السعة، وتحسين الكفاءة، وتعزيز موثوقية الخدمات.

وأكّد التقرير أن «موانئ دبي العالمية» واصلت تعزيز دورها ممكناً رئيساً للحلول اللوجستية المتكاملة، حيث تم خلال عام 2025 توحيد أنشطة القطاع، ما يُعزّز وضوح الخدمات للمتعاملين، ويدعم التكامل بين النقل البري والبحري والخدمات البحرية.

وأشار إلى أن الخدمات البحرية سجّلت نتائج تشغيلية قوية، حيث تم التعامل مع 5.93 ملايين حاوية عبر خدمات الشحن، وتشغيل أكثر من 500 سفينة، وربط أكثر من 200 ميناء، ودعم أكثر من 100 نمط نقل بالسكك الحديدية.

وفي أوروبا، ذكر التقرير أن المجموعة عزّزت الربط متعدد الوسائط بين الموانئ والسكك الحديدية والطرق، مع إضافة مسارات استراتيجية جديدة، تقلل الانبعاثات، وتُحسّن أزمنة العبور، من بينها إطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة بين زيبروج في بلجيكا وبرشلونة، كما شهدت منطقة البحر المتوسط توسعاً كبيراً في الشبكة، حيث ارتفع عدد السفن إلى 36 سفينة في 2025، مقارنة بـ10 سفن في 2024.

أما في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فركزت المجموعة على تعميق العلاقات مع المتعاملين، وزيادة ملكية الشحنات، ما أسهم في تحقيق أحجام قياسية بلغت 2.1 مليون حاوية.

تسريع التحول الرقمي

واصلت مجموعة موانئ دبي العالمية تسريع التحول الرقمي، مع التركيز على معالجة تحديات المدفوعات التجارية عبر الحدود، من خلال مبادرة عملة مستقرة متعددة العملات، تهدف إلى تسريع المعاملات، وخفض كُلفتها، وتعزيز شفافيتها، لاسيما في الأسواق الناشئة.

كما شهدت أنظمة الشحن تطوراً ملحوظاً، حيث تم تشغيل المنصة في 161 فرعاً، ومعالجة أكثر من 370 ألف ملف شحن، وإدارة 987 ألف حاوية، كما استثمرت المجموعة في الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الأمن السيبراني، وتوحيد الأنظمة التشغيلية عبر وحدات الأعمال.