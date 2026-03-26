«صندوق خليفة» يُمكّن رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع المأكولات والمشروبات

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة «كيتا»، المنصة الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة «ميتوان» المتخصصة في مجال التكنولوجيا، بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع المأكولات والمشروبات في إمارة أبوظبي، وتسريع اندماجهم في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تعزيز حضورهم ضمن قنوات البيع الحديثة، وتوفير منظومة دعم متكاملة تُسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

وذكر الصندوق أن هذا التعاون يأتي في إطار تطوير مسارات دعم نوعية لأعضاء الصندوق، بما يُعزّز حضورهم في السوق، ويوسّع نطاق وصولهم إلى شريحة أوسع من المتعاملين، وتتضمن المذكرة أطر تعاون تجارية مرنة ومبادرات داعمة للنمو، تسهم في الاستدامة المالية وإتاحة فرص التوسع.

وتشمل مذكرة التفاهم، التي وُقعت بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق، موزة عبيد الناصري، تنفيذ برامج تطوير متخصصة تهدف إلى رفع الجاهزية التشغيلية والتجارية للمشروعات، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وتتضمن أيضاً تفعيل مبادرات داعمة للأعمال المحلية تُعنى بتزويد رواد الأعمال بالأدوات والمعارف العملية التي تُسهم في ترسيخ أسس الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات. وسيجري إبراز منشآت أعضاء الصندوق داخل التطبيق، بما يعكس هويتها الوطنية ويُعزّز ثقة المستهلك بها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في الصندوق، خليفة سعيد الكويتي: «يُمثّل التعاون مع شركة (كيتا) خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع المأكولات والمشروبات عبر توفير حلول رقمية متقدمة».

وأضاف: «نحرص على أن تجد كل فكرة واعدة طريقها إلى السوق، وأن يمتلك كل رائد أعمال إماراتي الأدوات والقدرات اللازمة لتحويل طموحه إلى مشروع تنافسي، حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة لكل مشروع يسعى إلى النمو المستدام»، مؤكداً أن «الصندوق يولي اهتماماً خاصاً بمدينة العين، باعتبارها مركزاً حيوياً للابتكار وريادة الأعمال، حيث يعمل على تطوير قدرات المشروعات المحلية، وربطها بالفرص الإقليمية والدولية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق أوسع، بما يُعزّز إسهامها في الاقتصاد المتنوع والمستدام لإمارة أبوظبي».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «كيتا» في دولة الإمارات، لوكاس إكسي: «تعكس الشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، التزامنا بدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توفير بيئة داعمة تساعد رواد الأعمال على التوسع بثقة، وبناء أعمال مستدامة تواكب تطلعات السوق المحلية».