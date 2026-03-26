«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز مرونة المنشآت الصناعية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تسخير إمكاناتها لتسهيل عمل أعضائها المنتسبين بجميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تساعد ممثلي القطاع الخاص في الشارقة على تطوير أعمالهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاق مبادرات نوعية تدعم نمو القطاع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة الشارقة، أمس، مع مجموعة عمل قطاع الصناعة، حيث استعرض الاجتماع سير العمل في القطاعات الصناعية في الإمارة، وتم تأكيد جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في الشارقة، اللتين تشكلان ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات.