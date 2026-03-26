تمويلات البنوك للأفراد تسجل أعلى مستوى بنهاية يناير

بلغ الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها البنوك للأفراد، بنهاية يناير الماضي، 574 مليار درهم، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة مع 568 مليار درهم سجلتها نهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قدرها ستة مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 1.1%، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتشمل تمويلات الأفراد القروض الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وبناء المساكن الخاصة، فضلاً عن بطاقات الائتمان.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي التمويلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي بلغت، بنهاية يناير الماضي، 926 مليار درهم، مقارنة مع 923.6 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 2.4 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.3%.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي استثمارات البنوك بنهاية شهر الرصد (يناير) 872.3 مليار درهم، مقارنة مع 855.4 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية قدرها 16.9 مليار درهم، بنمو 2%. وتشمل هذه الاستثمارات: سندات دين وأسهم وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق واستثمارات أخرى.

وارتفع النقد المصدر بنهاية يناير الماضي إلى 177.4 مليار درهم، مقارنة مع 174.3 ملياراً نهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 3.1 مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته 1.7%. ويشمل النقد المصدر نقداً بالبنوك بقيمة 21.4 مليار درهم، ونقداً متداولاً خارج البنوك بقيمة 156 مليار درهم.

وبحسب بيانات «المركزي» سجل إجمالي الودائع الحكومية بنهاية يناير الماضي 511.7 مليار درهم، مقارنة مع 500.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية تبلغ 11 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 2.2%.

وسجلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي خلال يناير الماضي، أكثر من تريليوني درهم، منها 1.2 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك، و864 مليار درهم بين المتعاملين، فيما بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي خلال يناير 125 مليار درهم لعدد 1.9 مليون شيك.

وبلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي خلال فترة الشهر محل الرصد، 23.7 مليار درهم، قابلها إيداعات بقيمة 20.7 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية للدولة بنهاية يناير إلى 900.8 مليار درهم، مقارنة مع 895.7 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق بزيادة شهرية قيمتها 5.1 مليارات درهم.