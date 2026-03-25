"إعمار العقارية" توزع أرباحاً بنسبة 100% بقيمة 8.8 مليار درهم

عقدت إعمار العقارية الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية اليوم، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة لعام 2025، وناقش أولوياتها الاستراتيجية وتوجهاتها للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليار درهم "2.4 مليار دولار"، كما شهد الاجتماع اعتماد تقرير مدقق الحسابات لعام 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي.

وأظهرت النتائج المالية التي حققتها إعمار خلال عام 2025 استمرار الزخم التشغيلي ونمو أعمالها عبر مختلف قطاعاتها الرئيسية، إذ سجلت أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلا ق بقيمة 80.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2024.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2025 إلى 49.6 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 25.6 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 25.7 مليار درهم.

وأكدت الشركة أنها تواصل تركيزها على تسليم مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، ومواصلة إطلاق مشاريع تطويرية جديدة.