«الخليج العربي للعقارات»: مشاريعنا تمضي وفق الخطط والجداول الزمنية

أكّدت شركة الخليج العربي للعقارات، أن مشاريعها تمضي قدماً وفق الخطط المعتمدة والجداول الزمنية، كما أن المشاريع العقارية في مختلف أنحاء الإمارات تواصل زخمها القوي وفق الخطط المعتمدة للشركات العقارية، بما يعكس مرونة القطاع العقاري في الدولة وقوة البيئة التشغيلية الداعمة لاستمرارية الأعمال والتنفيذ وتعزيز الثقة طويلة الأمد لدى المستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، بدر راشد البلوشي، إن «العمل مستمر في مشاريع الشركة، حيث تتواصل مراحل التخطيط والتطوير والتنفيذ والتنسيق مع الشركاء وفق الجداول الزمنية والأولويات الاستراتيجية المعتمدة».

وشدد البلوشي على أن «استمرار حركة التطوير والتنفيذ في القطاع العقاري يبعث برسالة واضحة حول قوة المنظومة التنموية في الدولة، وحجم الثقة التي تستند إليها السوق العقارية الإماراتية».