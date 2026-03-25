«عزيزي»: مبيعاتنا في رمضان تؤكد متانة سوق العقارات في دبي

كشفت شركة عزيزي للتطوير العقاري، عن تحقيق مبيعات بلغت ملياري درهم خلال حملتها الرمضانية التي استمرت شهراً كاملاً، معتبرة ذلك إنجازاً استثنائياً يعزز الإقبال المتواصل على المشاريع العقارية السكنية المتنوعة التي تطرحها الشركة، ويؤكد متانة سوق العقارات في دبي والزخم المتواصل الذي يشهده القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي: «يؤكد الأداء الاستثنائي الذي شهدناه خلال شهر رمضان المبارك مرونة قطاع العقارات في دبي، والذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأسواق مرونةً وجاذبية على مستوى العالم. فحتى في الفترات التي قد تشهد فيها أسواق أخرى تباطؤاً، تحافظ دبي على استمرارية أدائها، مدعومةً ببيئة تشغيلية مستقرة وتخطيط طويل الأمد».