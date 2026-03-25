«بن غاطي» تؤكد استمرار عملياتها الإنشائية وفق الجداول الزمنية المحددة

أكدت «شركة بن غاطي القابضة» استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة، بفضل نموذجها التشغيلي المتكامل رأسياً وسلاسل الإمداد المتكاملة، إلى جانب الأداء القوي للمبيعات.

وأفادت الشركة بأنها واصلت تحقيق زخم قوي في المبيعات، حيث بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ بداية التوترات الجيوسياسية الأخيرة، كما سجّلت المشاريع الجديدة أداءً قوياً، مثل مشروع "مساكن مرسيدس-بنز| مدينة بن غاطي"، الذي تم إطلاقه أخيراً.

ولفتت «بن غاطي» إلى تأكيد وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني للشركة عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى قوة الرؤية المستقبلية القوية للشركة، حيث تم بيع نحو ثلثي القيمة الإجمالية للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ حتى فبراير 2026، إضافة إلى بيع نحو 90% من الوحدات المقرر تسليمها في العام ذاته