موانئ دبي العالمية تُضيف ثلاث رافعات رصيف في محطة جدة

أضافت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ثلاث رافعات رصيف جديدة شبه آلية في محطتها للحاويات بميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية ويُتيح مناولة أكثر كفاءةً لأكبر سفن الحاويات في العالم.

وقالت المجموعة، إن هذا التوسع يأتي في ظل عودة النشاط الملاحي إلى البحر الأحمر، ما يعزز قدرة المحطة على الحفاظ على تدفق موثوق للتجارة في ظلّ التحديات الأمنية البحرية المستمرة.

وتُعزز الرافعات الجديدة إنتاجية الأرصفة وتُمكّن المحطة من خدمة عدة سفن على الخطوط الملاحية الرئيسية في آنٍ واحد، مع قدرة رفع تبلغ 65 طناً لكلّ منها، بما يدعم أهداف المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

وتنضم هذه الرافعات، المصنّعة من قِبَل شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة والخاضعة حاليًا لمرحلة التشغيل التجريبي، إلى الأسطول الحالي للمحطة، ليرتفع العدد الإجمالي لرافعات الرصيف من 14 إلى 17 رافعة، مع خطط لبلوغ 22 رافعة في إطار مراحل التوسع المستقبلية للطاقة الاستيعابية.

وتمتد أرصفة محطة الحاويات الجنوبية لـ"دي بي ورلد" على إجمالي طول يبلغ 2150 مترا، يشمل رصيفًا للمياه العميقة بغاطس 18 مترًا، بطاقة استيعابية تتيح رسو ما يصل إلى خمس سفن حاويات عملاقة في آنٍ واحد، وهي مجهّزة بمعدات مناولة حديثة وتقنيات أتمتة متطورة مصمَّمة لتحسين أوقات دوران السفن والكفاءة التشغيلية.

وتندرج إضافة هذه الرافعات ضمن برنامج تحديث بقيمة 800 مليون دولار، أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدما.

ويُمهّد هذا الاستثمار الطريق لبلوغ طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدما، مع خطط لنشر معدات رصيف إضافية تماشيا مع النمو المتصاعد في الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد- المملكة العربية السعودية" محمد الشيخ، إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز المرونة التشغيلية في جدة، يساعد متعاملي المجموعة على نقل بضائعهم بكفاءة أعلى، مع تعزيز قدرة المحطة على استقبال السفن الكبرى والتعامل مع أحجام الحاويات المتنامية.

وأضاف: "في ظل التحديات التي نتجت عن التطورات الإقليمية الأخيرة، نعمل بشكل وثيق مع سلطات الموانئ والشركاء الأمنيين وعملاء الشحن، لضمان عمليات آمنة وموثوقة بما يضمن استمرار انسيابية حركة التجارة عبر البحر الأحمر والمسارات التجارية الأبعد".

وفي 2025، سجلت عمليات محطة حاويات "دي بي ورلد - جدة" مناولة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم، أي أكثر من ضعف أحجام المناولة المسجلة في العام السابق، مع عودة الخطوط الملاحية إلى ممر البحر الأحمر وارتفاع عدد الخدمات إلى 38 خدمة أسبوعية.

كما وسّعت "دي بي ورلد" نطاق خدمات الشحن، ما عزّز الربط مع المناطق الداخلية، ووسّع نطاق الوصول إلى حلول سلاسل التوريد المتكاملة في أنحاء المملكة.