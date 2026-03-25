ارتفاع أسعار «المعدن الأصفر» أمام تراجع الدولار

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم، مدعوما بتراجع الدولار، في حين أدى هبوط أسعار النفط إلى ​تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة ‌عالميا وسط تقارير عن خطة أميركية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4568.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​01:00 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم أبريل 3.8 بالمئة إلى 4569.40 دولار.

وتراجع الدولار، ⁠مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات ​الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما ​هدأ المخاوف المرتبطة بالتضخم بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في ​جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول ‌على ⁠تنازل مهم من طهران، في حين أكد مصدر أن واشنطن أرسلت مقترح تسوية إلى إيران من 15 نقطة.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن إيران قدمت تنازلا قيّما يتعلق بالطاقة غير ​النووية ومضيق هرمز، ​دون أن ⁠يقدم مزيدا من التفاصيل.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والتصنيع.

وبالنسبة ⁠للمعان ​النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات ​الفورية 3.8 بالمئة الى 73.94 دولار.

وزاد البلاتين 2.6 بالمئة الى 1984.05 دولار ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1461.75 دولار.