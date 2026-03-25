«دبي المالي» يصعد 1.63%.. ويربح 21.78 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 1.63%، أو ما يعادل 87.88 نقطة عند مستوى 5470.9 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم معظم القطاعات المدرجة، تصدرتها العقارات والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 911.88 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ890.096 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 21.78 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم سبعة قطاعات، على رأسها أسهم قطاع العقارات بـ2.64%، والبنوك بنسبة 1.98%، والاتصالات بـ1.43%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.7%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.99%، والمرافق العامة بـ1.71%، والصناعة بـ0.34%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 311.54 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 870.42 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 558.88 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.48 مليار درهم، بعد التداول على نحو 327.14 مليون سهم، وتنفيذ 29 ألفاً و66 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«أملاك للتمويل»، على نسبة تتجاوز 82% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.22 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.48 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة، بتداولات تخطت 741.71 مليون درهم، مرتفعاً 3.94% عند 11.85 درهماً للسهم، ليستحوذ على نحو 49.84% من سيولة السوق، في حين جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 164.44 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 7.25% عند 28.1 درهماً للسهم.

وحلّ سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 133.72 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.46% عند 13.9 درهماً للسهم، وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 80.05 مليون درهم، في حين جاء سهم «العربية للطيران» خامساً بقيمة تداولات 63.26 مليون درهم، وحلّ سهم «أملاك للتمويل» سادساً بتداولات بلغت 46.67 مليون درهم عند 1.79 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.666% أو ما يعادل 62.79 نقطة، ليغلق عند مستوى 9485.81 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.879 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.849 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب تجاوزت 30.4 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.88 مليار درهم، بعد التداول على نحو 352.61 مليون سهم، وتنفيذ 37 ألفاً و979 صفقة.