الثقة بالقطاع العقاري تدفع «عزيزي» لإطلاق «كريك فيوز 4»

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إطلاق مشروع «كريك فيوز 4»، أحدث إضافة إلى مجموعة «كريك فيوز» في منطقة الجداف. وأكّدت الشركة أن إطلاق البرج الرابع من المجموعة يعكس ثقة «عزيزي» المتواصلة بمستقبل القطاع العقاري في منطقة الجداف، والتزامها بتطوير مشروعات سكنية راقية في أحد أكثر أحياء دبي تميّزاً واتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة.

وأفادت «عزيزي» بأن المشروع الجديد يضم وحدات سكنية مميّزة من فئة غرفة نوم واحدة، إلى جانب «بنتهاوس» حصري، بإطلالات بانورامية على «خور دبي» وأفق المدينة، لافتة إلى أن «كريك فيوز 4» يأتي استكمالاً للمسيرة الناجحة لمشروعات السلسلة السابقة، حيث أتمت الشركة تسليم مشروعَي «كريك فيوز 1»، و«كريك فيوز 2» للمقيمين، في حين بلغت نسبة الإنجاز في «كريك فيوز 3» أخيراً نحو 50%، فيما تسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من العام الجاري 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي: «يُجسّد (كريك فيوز 4) امتداداً لرؤيتنا التطويرية لهذا المجمع السكني، حيث يجمع بتناغم فريد بين رحابة المساحات الخارجية والرفاهية الحضرية، ويتميّز بثلاثة مسابح لامتناهية (إنفينيتي) على السطح توفر إطلالات بانورامية استثنائية».

وبحسب الشركة، سيتم طرح وحدات «كريك فيوز 4» بنظام التملك الحر، ما يُعزّز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين الساعين إلى الاستثمار في الأصول العقارية المميّزة ضمن المناطق ذات النمو المرتفع في الإمارة.