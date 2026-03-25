شركات التشيك تبدي اهتماماً بالاستثمار والتوسع في سوق دبي

بحثت غرف دبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعَي الأعمال في دبي وجمهورية التشيك، وذلك خلال اجتماع مع وفد من غرفة تجارة براغ برئاسة رئيس الغرفة؛ بيتر ميكال.

وأكد الجانبان التزامهما بالعمل على توسيع التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك لتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في دبي والتشيك.

وبحث اللقاء الذي عُقد أمس في مقر غرف دبي، بحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، آفاق تعزيز التبادل التجاري الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات في دبي ونظيراتها في التشيك، مع التركيز على الارتقاء بالتعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أكد رئيس غرفة براغ اهتمام الشركات التشيكية بالاستثمار والتوسع في سوق دبي في قطاعات متنوعة.

من جانبه، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دبي والتشيك بما يخدم المصالح المتبادلة. ونواصل العمل على بناء شراكات نوعية تدعم نمو روابط الأعمال وتفتح آفاقاً جديدة أمام شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع دعم الشركات التشيكية للاستثمار في الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات».

يذكر أن 46 شركة تشيكية جديدة انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2025؛ ليرتفع بذلك إجمالي الشركات التشيكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 145 شركة، بنمو نسبته 28.3% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والتشيك نحو 5.3 مليارات درهم عام 2024 بنمو نسبته 14% مقارنة بعام 2023.