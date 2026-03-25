«دبي لصناعات الطيران»: تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بـ 2.8 مليار دولار

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة» المتخصصة في خدمات الطيران، توقيع اتفاقات للحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة طويلة الأجل جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن التسهيلات الجديدة ستحلّ محل تسهيلات حالية تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، علماً أن تاريخ استحقاق التسهيلات الجديدة هو مارس 2031. ومع إضافة التسهيلات الجديدة، سترتفع قيمة تسهيلات الائتمان المتجددة للشركة إلى نحو أربعة مليارات دولار. وبحسب الشركة، تتكون التسهيلات الائتمانية المتجددة الجديدة من التزامات بالدولار الأميركي والدرهم الإماراتي، بإجمالي 2.3 مليار دولار من التمويل التقليدي، و0.5 مليار دولار من السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقدّمة من 15 مؤسسة مالية عالمية، في حين تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، كمنسق رئيس مفوض أولي للتسهيلات التقليدية، مع تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي كمنسق رئيس مفوض للتسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسرّنا الإعلان عن التسهيلات الجديدة التي تُعزّز قوة السيولة لدى الشركة. ومن خلال الاستفادة من مصادر التمويل التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في آنٍ معاً، تؤكد هذه الاتفاقات قدرة (دبي لصناعات الطيران) على الوصول إلى السيولة من شركائنا المصرفيين المحليين ومجموعة متنوعة من أهم المؤسسات المالية العالمية».

يذكر أن «دبي لصناعات الطيران المحدودة» تزاول نشاطها عبر قسمين، هما قسم تأجير الطائرات «دي إيه إي كابيتال» وقسم الهندسة «دي إيه إي للهندسة»، وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 200 متعامل من شركات الطيران فيما يزيد على 80 دولة من مواقعها في دبي، ودبلن، وعمّان، وسنغافورة وميامي، وسياتل.

ويمتلك قسم تأجير الطائرات في الشركة «دي إيه إي كابيتال»، أسطولاً يضم نحو 750 من الطائرات التي تراوح بين «المملوكة»، و«المدارة»، و«قيد الطلب»، و«المفوض بإدارتها»، من طرز «إيرباص» و«إيه تي آر» و«بوينغ»، بقيمة 25 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة «دي إيه إي للهندسة» خدماته في مجال صيانة وتصليح وتجديد الطائرات للمتعاملين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان.