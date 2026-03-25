«ديار»: أنشطة البناء تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد

أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري، المُدرجة في سوق دبي المالي، أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، ما يعكس قوة إطارها التشغيلي، ونهجها المنضبط في إدارة المشروعات.

كما كشفت الشركة عن خططها لتسليم مشروع «جنات» في مجمّع «ميدتاون» بمدينة دبي للإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد لتسليم نحو 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشروعات المتميّزة في مناطق مختلفة من الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديار»، سعيد محمد القطامي: «نواصل عملنا بسلاسة وانضباط، كما نراقب التطورات عن كثب ونتّبع جميع التوجيهات الرسمية، مع الحفاظ على المرونة لضمان استمرار عمليات البناء بشكل مسؤول. ونولي اهتماماً خاصاً بسلامة ورفاهية فرقنا وشركائنا ونضعها ضمن أولوياتنا القصوى».

وأضاف: «أظهرت دولة الإمارات دوماً مرونةً وقابليةً للتكيّف، ونحن واثقون تماماً من الإجراءات المتبعة، كما نعرب عن شكرنا العميق لقيادة دولة الإمارات على رعايتها ودعمها جميع المقيمين والمواطنين والزوار».

وأكّدت «ديار» أنها تواصل اعتماد استراتيجية مالية منضبطة لضمان استدامة النمو، وتعزيز الإسهام في تحقيق الرؤية العمرانية الشاملة لدولة الإمارات. كما تؤكد الشركة التزامها بتقديم مشروعات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للمقيمين والمستثمرين، مع التركيز على الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة.

وشددت «ديار» على مواكبتها متغيّرات السوق عبر منهجية صارمة في التنفيذ، وضمان تسليم المشروعات وفق أعلى معايير الموثوقية، بما يكفل تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكل من المساهمين والمستثمرين.