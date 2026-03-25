«الشارقة لإدارة الأصول» تحصد «أفضل مكان للعمل»

حصدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، شهادة «أفضل مكان للعمل»، إحدى أبرز الشهادات العالمية المعتمدة في تقييم بيئات العمل.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، إن «الحصول على هذه الشهادة يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لاستدامة الأداء المؤسسي، و(في الشارقة لإدارة الأصول) نعمل على بناء بيئة عمل قائمة على الوضوح، والثقة المتبادلة، وتكافؤ الفرص، بما يتيح للموظفين أداء أدوارهم بكفاءة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية».