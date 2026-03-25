«كافنديش ماكسويل»: آفاق إيجابية لقطاع الضيافة في دبي خلال السنوات المقبلة

أفادت شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية، بأنه مع استمرار تفوق الطلب على المعروض، فإن آفاق قطاع الضيافة في دبي تبدو إيجابية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالتوسع المدروس، والاستثمار في المشروعات النوعية.

وقالت الشركة في دراسة لها عن سوق الضيافة في دبي، إن التوجه المتزايد نحو الفخامة يشير إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً عالية القيمة، مدعومةً بطلب قوي من الزوّار الدوليين مرتفعي الإنفاق، متوقعة أن تشهد السوق الفندقية في دبي إضافة 9300 في الفترة بين 2026 و2028.

سوق الضيافة

وتفصيلاً، توقعت شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن تشهد السوق الفندقية في دبي، إضافة 9300 غرفة فندقية خلال ثلاث سنوات في الفترة بين 2026 و2028، ضمن 41 منشأة ومن مختلف الفئات.

وأضافت الشركة في دراسة لها عن سوق الضيافة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن السوق الفندقية في الإمارة ستشهد مجموعة مشروعات جديدة، بما في ذلك منشآت فاخرة، وتوقعت أن يرتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 813 فندقاً بطاقة تصل إلى 168 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028.

كما توقعت «كافنديش ماكسويل» أن ترتفع الطاقة الفندقية في دبي بنسبة تبلغ نحو 3% العام الجاري، و1.8% العام المقبل 2027، لتصل النسبة إلى 1.1% في عام 2028.

توسع مدروس

ولفتت «كافنديش ماكسويل» إلى أن دبي شهدت خلال عام 2025، توسعاً مدروساً في المعروض الفندقي، تزامناً مع تسارع نمو أعداد الزوّار، ما أسهم في الحفاظ على مستويات تشغيل قوية، خصوصاً على صعيد نسب الإشغال، مشيرة إلى أن المخزون الفندقي في دبي لايزال يتركز بشكل كبير في الفئات العليا، واستحوذت الفنادق الراقية والفاخرة على نحو نسبة كبيرة من الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت السوق في عام 2025، تليها الفئات المتوسطة والعليا المتوسطة، ما يعكس توازناً لتلبية الطلب المرتبط بمؤتمرات الأعمال والسياحة الاقتصادية، في حين بقيت حصة الفنادق الاقتصادية محدودة.

التوجه نحو الفخامة

وبحسب «كافنديش ماكسويل»، تكشف خطط التطوير المستقبلية عن تحول ملحوظ نحو الفئات الأعلى، إذ تستحوذ الفنادق الفاخرة على نحو 49.8% من المشروعات قيد التطوير، تليها فئة «الراقية العليا» بنسبة 28.6%، في حين تبقى الإضافات في الفئات المتوسطة والاقتصادية محدودة.

ومن المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة إطلاق عدد من المشروعات النوعية، من أبرزها: «فندق ومساكن بكارات»، وهو مشروع في وسط مدينة دبي، و«سيكس سينسز ريزيدنسز نخلة جميرا دبي»، والمتوقع افتتاحهما خلال العام الجاري 2026، إلى جانب مشروعات مبتكرة، مثل مشروع «فينيسيا العائمة» في دبي، فضلاً عن «كمبينسكي العائم بالاس»، التي تُعزّز عروض الضيافة المتنوعة في الإمارة.

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه المتزايد نحو الفخامة يشير إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً عالية القيمة، مدعومة بطلب قوي من الزوار الدوليين مرتفعي الإنفاق، إضافة إلى التركيز المتنامي على تجارب الضيافة المتكاملة، ومفاهيم العافية والرفاهية.

وبيّنت أنه مع استمرار تفوق الطلب على المعروض، تبدو آفاق قطاع الضيافة في دبي إيجابية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالتوسع المدروس، والاستثمار في المشروعات النوعية.

الغرف الفندقية

وبحسب أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير 2026 أكثر من 154.7 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل 153.6 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشآت في نهاية يناير 2025.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 37% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 56.4 ألف غرفة فندقية ضمن 174 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.5 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

بدورها، سجّلت الشقق الفندقية أكثر من 25.2 ألف غرفة ضمن 180 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 16% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

. 9300 غرفة فندقية توقعت «كافنديش ماكسويل» افتتاحها في دبي حتى نهاية 2028.