انطلاق مشروع خفض استهلاك الطاقة في 60 مبنى حكومياً

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، والتي انطلقت أعمالها من مستشفى عبدالله بن عمران في إمارة رأس الخيمة، لتشمل 60 مبنى حكومياً على مستوى الدولة، باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم.

وتأتي الخطوة ضمن خطة متكاملة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنىً حكومياً اتحادياً بكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.