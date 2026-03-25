«آيرس ماتيوس» البرتغالي يدخل سوق تصميم العقارات في دبي

أعلنت شركة الغرير للتطوير العقاري، التابعة لـ«مجموعة الغرير»، والمتخصصة في تطوير مشروعات التملّك الحر، تعيين مكتب «آيرس ماتيوس»، معمارياً رئيساً لمشروعها السكني المرتقب في منطقة «دبي الجنوب». وكشفت «الغرير للتطوير العقاري» أن هذا التعيين يُمثّل أول حضور للمكتب، الذي يتخذ من لشبونة مقراً له، في دولة الإمارات، كما ينسجم مع نهج «الغرير للتطوير العقاري» في التعاون مع نخبة المعماريين العالميين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للتطوير العقاري، سلطان الغرير: «نختار كل معماري نتعاون معه لما يحمله من رؤية متميّزة وما يضيفه من قيمة نوعية إلى كل مشروع. ومع (آيرس ماتيوس)، كان أكثر ما استوقفنا هو الانضباط الذي يحكم نهجهم. فعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، حافظوا على تركيز راسخ على الدقة، والتناسب، وجودة المكان. وهذا ما ينسجم مع نهجنا في تصميم المساحات السكنية في (الغرير للتطوير العقاري)، حيث يُبنى كل قرار على الجودة، والعملية، والقيمة المستدامة. ويسرّنا أن نقدّم أعمالهم في دولة الإمارات للمرة الأولى».

وسيتولى المكتب تصميم مبنى سكني في «دبي الجنوب» يضم مجموعة مختارة من المساكن المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات «دوبلكس».

وقال الشريكان المؤسسان في «آيرس ماتيوس»، مانويل آيرس ماتيوس وفرانسيسكو آيرس ماتيوس: «في دبي، يفرض السياق حضوره بقوة ووضوح. ويتمثّل دورنا في الاستجابة له بدقة، عبر ابتكار مساحات تبدو طبيعية للعيش وواضحة في مقاصدها. ويسرّنا أن نتعاون مع (الغرير للتطوير العقاري) في مشروع يتيح لنا تقديم منظور جديد إلى مدينة دائمة التطلّع إلى المستقبل».

يذكر أن للمكتب البرتغالي حضوره في أوروبا، من خلال سلسلة مشروعات من بينها المقر الرئيس لشركة «إنرجياس دي برتغال» في لشبونة، ومُتحفَا «الإليزيه» و«موداك» في لوزان، ومركز «أوليفييه دوبري» للإبداع المعاصر في تور، وكلية العمارة في تورنيه.