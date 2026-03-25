السوق العقارية في دبي تواصل جاذبيتها للمطورين والمُصممين العالميين

تواصل السوق العقارية في دبي جاذبيتها للمصممين العالميين وشركات التطوير العقاري التي أكّدت أن أنشطة البناء والتطوير تسير وفقاً للجداول الزمنية المحدّدة، ما يعكس قوة إطارها التشغيلي، ونهجها المنضبط في إدارة المشروعات، فضلاً عن ضمان تسليم المشروعات وفق أعلى معايير الموثوقية.

وفي وقت كشفت فيه شركة ديار للتطوير العقاري، عن خططها لاستكمال مشروع «جنات» في مجمّع «ميدتاون» بمدينة دبي للإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، واستعدادها لتسليم نحو 2000 وحدة سكنية في دبي، أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إطلاق مشروع «كريك فيوز 4»، البرج الرابع من مجموعة «كريك فيوز»، في خطوة قالت «عزيزي» إنها تعكس ثقة بمستقبل القطاع العقاري في منطقة الجداف بدبي.

وأكّدت الشركة أن أعمال البناء في مشروع «كريك فيوز 3» تسير وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من العام الجاري 2026.

وفي خطوة تؤكد جاذبية السوق العقارية واستقطابها لمكاتب التصميم العالمية، كشفت شركة الغرير للتطوير العقاري، التابعة لـ«مجموعة الغرير»، عن تعيين مكتب «آيرس ماتيوس»، معمارياً رئيساً لمشروعها السكني المرتقب في منطقة «دبي الجنوب»، في أول حضور للمكتب، الذي يتخذ من مدينة لشبونة البرتغالية مقراً له، في دولة الإمارات.

يُذكر أن للمكتب البرتغالي حضوره في أوروبا، من خلال سلسلة مشروعات ثقافية ومدنية وسكنية، من بينها المقر الرئيس لشركة «إنرجياس دي برتغال» في لشبونة، ومُتحفَا «الإليزيه» و«موداك» في لوزان، ومركز «أوليفييه دوبري» للإبداع المعاصر في تور، وكلية العمارة في تورنيه.