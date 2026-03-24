3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

شهدت سوق العقارات في دبي، اليوم، نشاطاً ملحوظاً، مع استمرار الزخم في الصفقات اليومية، وسط تسجيل صفقات بيع قياسية لعدد من الوحدات السكنية في مناطق متفرقة من الإمارة، متجاهلة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.01 مليارات درهم، عبر تنفيذ 940 صفقة، في مؤشر يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت المبيعات أكثر من 2.14 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 781 صفقة، توزّعت بواقع 673 مبايعة لوحدات سكنية، و52 مبايعة لمبانٍ، و56 مبايعة لأراضٍ.

فيما بلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 823.64 مليون درهم عبر تنفيذ 151 صفقة موزعة بواقع 83 لوحدات سكنية و12 مبايعة لمبانٍ، و56 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.32 مليار درهم، من خلال 630 صفقة، مقسمة على 590 مبايعة لوحدات سكنية، و40 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 145 معاملة، بقيمة 736.53 مليون درهم، موزعة بواقع 81 معاملات لوحدات سكنية، و24 معاملة لمبانٍ، و40 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 139.11 مليون درهم، بواقع 14 معاملة، موزعة على تسع معاملات لوحدات سكنية، ومبني واحد، وأربع معاملات لأراضٍ. وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 70.7% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة اليوم، بينما كانت حصة الرهون 24.6%، أما الهبات فاستحوذت على ما نسبته 4.6%..

صفقات قياسية

وسجلت السوق العقارية في دبي اليوم عدداً من الصفقات القياسية، تمثلت أبرزها في بيع شقق فاخرة على الخريطة، في إشارة واضحة على قوة الطلب واستمرار زخم الاستثمار وثقة المستثمرين في الإمارة.

وبيعت شقة فاخرة على الخريطة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 84.6 مليون درهم، تبلغ مساحتها نحو 11566 قدم مربعة، ما يعادل نحو 1074 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 7317 درهماً للقدم المربع.

كما بيعت شقة فاخرة على الخريطة في منطقة مرسي دبي بقيمة 51.18 مليون درهم، تبلغ مساحتها نحو 7814 قدم مربعة، ما يعادل نحو 726 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 6550 درهماً للقدم المربع.