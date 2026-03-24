سوق دبي المالي يربح 21.78 مليار درهم بدعم أسهم «العقارات» و«البنوك»

أغلق سوق دبي المالي تعاملات اليوم، مرتفعاً بنسبة 1.63%، أو ما يعادل 87.88 نقطة، عند مستوى 5470.9 نقطة، بدعم من ارتفاع أغلب القطاعات المدرجة يتصدرها العقارات والبنوك. وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 911.88 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ 890.096 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 21.78 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم سبع قطاعات وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ2.64%، والبنوك بنسبة 1.98%، والاتصالات بـ1.43%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.7%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.99%.، والمرافق العامة 1.71%، والصناعة 0.34%، فيما انخفض قطاع المواد الأساسية وحيداً بـ 4.22%.

وخلال تعاملات اليوم، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 311.54 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 870.42 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 558.88 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.48 مليار درهم، بعد التداول على نحو 327.14 مليون سهم، وتنفيذ 29 ألفاً و66 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير» و«بنك دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«أملاك للتمويل»، على نسبة تتجاوز 82.64% من سيولة السوق بنهاية تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.22 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.48 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة، إذ تخطت التداولات على 741.71 مليون درهم، مرتفعاً 3.94% عند 11.85 درهماً للسهم، ليستحوذ على نحو 49.84% من سيولة السوق، في حين جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 164.44 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 7.25% عند 28.1 درهماً للسهم.

وحلّ سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 133.72 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.46% عند 13.9 درهماً للسهم، وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 80.05 مليون درهم، في حين جاء سهم «العربية للطيران» خامساً بقيمة تداولات 63.26 مليون درهم، وحلّ سهم «أملاك للتمويل» سادساً بتداولات بلغت 46.67 مليون درهم عند 1.79 دراهم للسهم.

سوق أبوظبي

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.666% أو ما يعادل 62.79 نقطة، ليغلق عند مستوى 9485.81 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.879 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ2.849 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 30.4 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات اليوم، سيولة جاوزت 1.88 مليار درهم، بعد التداول على نحو 352.61 مليون سهم، وتنفيذ 37 ألفاً و979 صفقة.

ردّة فعل

إلى ذلك، قال وائل راشد، خبير الأسواق المالية بشركة "ايفست" : "ما نشهده في الأسواق الإماراتية اليوم ليس ردّة فعل عاطفية، بل سلوك استثماري ناضج تقوده المؤسسات، حيث تتحول المخاطر إلى فرص عبر إدارة ذكية للسيولة وإعادة تموضع مدروسة".

وأضاف: "على خلاف ما شهدته بعض الأسواق العالمية من تقلبات حادة نتيجة عمليات بيع خوارزمية وارتفاع مفاجئ في مستويات التقلب، حافظت الأسواق الإماراتية على عمقها واستقرار نسبي في السيولة، دون تسجيل أي إشارات على مخاطر نظامية. وأكد القطاع المصرفي متانته مدعوماً بأساسيات مالية قوية وربحية مستقرة. في المقابل، لعب قطاع الطاقة دوراً داعماً في تحقيق توازن السوق، ما يعكس كفاءة في سلوك التسعير بعيداً عن المبالغة أو التشوهات".

وتابع: "في المحصلة، لم تكن الأسواق الإماراتية بمنأى عن التوترات، لكنها تعاملت معها بمنهجية مؤسسية متقدمة، قائمة على امتصاص الصدمات وإدارة المخاطر بكفاءة، ما يعزز مكانتها كسوق يتمتع بخصائص أقرب إلى الأسواق المتقدمة".