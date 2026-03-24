«دي بي ورلد» ترفع طاقتها إلى 112.3 مليون حاوية بنهاية 2026

أظهرت وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أن المجموعة تعتزم رفع إجمالي طاقتها الاستيعابية إلى 112.3 مليون حاوية نمطية في نهاية العام الجاري 2026، مقابل 109.5 ملايين حاوية بنهاية العام الماضي، وذلك عبر محفظة أعمالها في أسواق عدة حول العالم، بما في ذلك أعمالها الموحدة أو استثماراتها في أسهم الملكية.

وبحسب بيانات الوثيقة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن من المتوقع أن تضيف المجموعة 2.8 مليون حاوية إلى محفظتها خلال عام 2026 ككل، لتلبية الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة حول العالم.

وقالت المجموعة، إن ميزانية النفقات الرأسمالية لها لعام 2026، تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم)، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، بما يشمل جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن غيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (السعودية).

وأشارت إلى أنها استثمرت 3.1 مليارات دولار (11.37 مليار درهم) في النفقات الرأسمالية خلال العام الماضي، ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار ( نحو ثمانية مليارات درهم) في عام 2024، لدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الإنتاجية على مستوى العالم، موضحة أن القدرة الاستيعابية للموانئ ارتفعت إلى 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية أعلنت تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% إلى 24.4 مليار دولار، وارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% إلى 6.4 مليارات دولار (نحو 23.48 مليار درهم) بهامش 26.3%، مدفوعة بالأداء القوي في أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

كما ارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% إلى 1.96 مليار دولار (نحو 7.2 مليارات درهم)، فيما ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 14% إلى 6.3 مليارات دولار (23.1 مليار درهم).