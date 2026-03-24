«اقتصادية رأس الخيمة»: 31 ألف مشاهدة لـ «رمضان والمستهلك»

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن برنامج «رمضان والمستهلك» الذي يهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار المنتجات والخدمات، أثمر تفاعلاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المشاهدات أكثر من 31 ألف مشاهدة عبر 15 حلقة تم بثها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبمشاركة أكثر من 64 متسابقاً.

ويشكل البرنامج منصة تعليمية وترفيهية في آن واحد، تعزز وعي المجتمع بحقوق المستهلك، وتحث الأفراد على القراءة الدقيقة لمكونات المنتجات وفهم معلوماتها، ما يسهم في حماية الصحة والمال وضمان تجربة استهلاكية آمنة وواعية.

وأكدت الدائرة أن «رمضان والمستهلك» يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تهدف إلى بناء مجتمع مستهلك متفهم ومطلّع على حقوقه، بما يعكس التزام الإمارة بتعزيز الثقافة الاقتصادية والاجتماعية بأسلوب مبتكر وشائق يلامس حياة الأفراد ويحفّزهم على المشاركة الفعالة.