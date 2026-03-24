الذهب يخسر 16% منذ 28 فبراير الماضي

قلص الذهب خسائره، أمس، بعد ​أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيؤجل أي ضربات على محطات الكهرباء ​والبنية التحتية للطاقة في إيران، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة، مسجلة أدنى مستوى منذ 11 ديسمبر 2025، ليواصل الذهب خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، إذ نالت التوقعات برفع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4448.32 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن خسر أكثر من 8% في وقت سابق إلى 4097.99 دولاراً، بينما سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983 يوم الجمعة الماضي.

وخسر المعدن الأصفر نحو 16% منذ 28 فبراير 2026، وهوى بأكثر من 20% عن ذروته البالغة 5594.82 دولاراً التي سجلها في 29 يناير. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.7% إلى 4451.40 دولاراً.

وقال المحلل المستقل، روس ‌نورمان: «رغم الانهيار الكبير الذي حدث في الساعات الأولى من التداول، أمس، فإننا نشهد بعض عمليات اقتناص الصفقات عند المستويات المنخفضة، ما يدفع السوق للعودة تقريباً إلى حيث أغلقت الأسبوع الماضي، لذا أعتقد أن ​هناك عودة إلى بعض الرهانات التقليدية المرتبطة بالعوامل ​الاقتصادية الكلية».

وانخفض الذهب بأكثر من 8% في وقت سابق من الجلسة، أمس، وسط ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية. وأدى صعود أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران ​إلى تأجيج مخاوف التضخم، وفي حين يعد الذهب وسيلة تحوط طويلة الأجل من التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويقول بعض المحللين إن المسار العام للذهب قد يظل إيجابياً، إذ ارتفع سعر المعدن ​نحو 46% على أساس سنوي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 68.76 دولاراً للأوقية. وهبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1892.22 دولاراً. وارتفع البلاديوم 3.2% ​إلى 1448.65 دولاراً.

إلى ذلك، تراجعت ​أسعار النفط بأكثر من 13%، وتم تداول العقود الآجلة لـ«خام برنت» عند نحو 104.1 دولارات للبرميل، بانخفاض 7.2%، بعد هبوطها 15% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال جلسة تداول أمس، عند 96 دولاراً للبرميل.

وخسر ‌«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 7.8% إلى 90.55 دولاراً، بعد تراجعه 13.5% ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولاراً.