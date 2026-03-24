«بي إتش أم كابيتال» تُحقق نمواً ملحوظاً في الأرباح والإيرادات والأصول

أعلنت شركة «بي إتش أم كابيتال» المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققة أداء قوياً يعكس متانة نموذج أعمالها، واستمرار توسعها في قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي.

وسجلت الشركة نمواً بنسبة 26.65% في إجمالي الإيرادات ليصل إلى 205.98 ملايين درهم، مقارنة بـ162.63 مليون درهم في عام 2024، مدفوعة بارتفاع نشاط التداول، وتوسع نطاق الخدمات المالية، واستمرار استقطاب قاعدة أوسع من المتعاملين في أسواق المال بالدولة.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 14.94% ليبلغ 43.08 مليون درهم، مقارنة بـ37.48 مليون درهم في العام السابق، في انعكاس واضح لتحسن الكفاءة التشغيلية، وقدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية الإقليمية.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31.12% ليصل إلى 2.01 مليار درهم، مقارنة بـ1.54 مليار درهم عام 2024، في حين سجلت حقوق المساهمين نمواً ملحوظاً بنسبة 93.30% لتصل إلى 509.24 ملايين درهم، مقارنة بـ263.44 مليون درهم في العام السابق، ما يُعزّز قوة القاعدة الرأسمالية للشركة، وقدرتها على دعم خططها التوسعية المستقبلية.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت «بي إتش أم كابيتال» تعزيز مكانتها في سوق دبي المالي، حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من المستثمرين الجدد، من خلال فتح 34 ألفاً و976 حساب تداول جديداً خلال عام 2025، بما يمثل نحو 40.45% من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق البالغ عددها 86 ألفاً و473 حساباً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش أم كابيتال»، عبدالهادي السعدي: «تعكس النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2025 قوة نموذج أعمالها، والتزامنا المستمر بتقديم خدمات مالية عالية الجودة تدعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام».