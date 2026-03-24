«أدنوك للإمداد» تتسلم ناقلة غاز قبل الموعد المحدد

أعلنت «شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أمس، عن تسلم ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة «عرادة» بسعة 175 ألف متر مكعب من حوض «جيانغ نان» الصيني لبناء السفن، قبل موعد التسليم المحدد.

وتُعد «عرادة» الخامسة من أصل ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تعاقدت عليها شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ضمن برنامجها المستمر لتوسعة الأسطول.

وبدأت الناقلة عملياتها التشغيلية مباشرةً بعد مراسم التسليم المعتادة التي أقيمت في حوض بناء السفن في الصين بحضور كل من مدير المشاريع البحرية في «أدنوك للإمداد والخدمات»، كيث ماندر، إلى جانب أفراد الطاقم وممثلين عن حوض «جيانغ نان».