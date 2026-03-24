«بيوند» تؤكد استمرار وتيرة أعمال الإنشاءات في مشروعاتها

أكّدت شركة «بيوند» للتطوير العقاري، استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشروعاتها ضمن مخططها الرئيس الممتد على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية، مع تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في جميع المشروعات، وتسليم محطات هيكلية جوهرية وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وقالت الشركة إن قطاع العقارات في دولة الإمارات يرتكز على أحد أكثر الأطر التشريعية والتنظيمية شفافيةً وحمايةً للمستثمرين على مستوى العالم، فهو منظومة متكاملة من الحوكمة والتشريعات والرقابة المؤسسية، صُمِّمت لضمان استمرارية التطوير في جميع الأحوال.

ولفتت إلى أن الحماية عبر الحسابات الضامنة، والمساءلة المنهجية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتوجه الواضح المستدام لقيادة الدولة الرشيدة، شكلت ضمانةً هيكلية راسخة ميّزت هذه السوق على الصعيد العالمي، مؤكدة أنه في خضم هذه البيئة المؤسسية الرفيعة، تواصل «بيوند» أعمال التطوير في مشروعاتها على الواجهات البحرية بوتيرة منتظمة وشفافة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، والوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين والمُلّاك. وقال المدير التنفيذي لشؤون التطوير لدى «بيوند للتطوير العقاري»، رمزي رحال: «ابتكرت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متفرداً رسّخ مفهوماً جديداً للسوق العقارية، سوقاً عالية الثقة، تقوم على أسس راسخة من البنية التنظيمية المتطورة، والرؤية القيادية الواضحة، والبنية التحتية المتقدمة، ومتانة المؤسسات».

وأضاف: «أسهمت هذه المقومات مجتمعة في بناء بيئة عقارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيّرات والتحديات المستقبلية، بما يضمن استمرارية التنمية والتطوير بثبات راسخ وثقة لا تتزعزع. ومن هذا المنطلق، نواصل البناء في مدينة دبي الملاحية، إلى جانب سائر مشروعاتنا في إمارتَي دبي ورأس الخيمة، إيماناً منا بصلابة هذه الأسس، وبأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل الوجهة الأمثل للاستثمار والتنمية والنمو المستدام».

وبحسب «بيوند للتطوير العقاري»، بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع «آريا» 72.9%. كما وصلت أعمال البلوك واللياسة إلى 95%، فيما تتقدم أعمال التشطيبات الداخلية بثبات حتى الطابق الـ30، واكتملت المرحلة الأولى من أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية، ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2027.

كما كشفت «بيوند» عن سير العمل في مشروعاتها: «ساريا» الذي انتقل إلى مرحلة التشييد الهيكلي، حيث تم صب أكثر من 7500 متر مكعب من الخرسانة حتى اليوم، وأكّدت الشركة أن المشروع يسير وفق مساره المحدد، على أن يتم تسليمه في الربع الأول من عام 2028. ولفتت الشركة كذلك إلى تقدم الأعمال الإنشائية بوتيرة منتظمة في مشروعات «أورايز»، و«سنسيا» و«ذا ميورال».