إكسبو الشارقة يختتم بنجاح فعاليات النسخة الـ 43 من "ليالي رمضان"

اختتمت أمس بنجاح لافت فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من معرض "ليالي رمضان"، محققة مبيعات فاقت توقعات العارضين ونجاحاً كبيراً في تنشيط حركة التسوق واستقطاب آلاف العائلات والزوار.

وجاء المعرض، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن أجندة الدورة السادسة والثلاثين من "مهرجان رمضان الشارقة"، متزامناً مع مستهدفات "عام الأسرة"، حيث أسدل الستار أمس على 13 يوماً حافلة بالعروض والتجارب الترفيهية والتخفيضات الكبرى التي تجاوزت 75% على تشكيلة واسعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية.

وشهد الحدث الاقتصادي والتجاري مشاركة واسعة لأكثر من 210 عارضين، قدموا منتجات متنوعة تمثل نحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، وشملت المعروضات قطاعات حيوية متنوعة ضمت الأزياء، والمنسوجات، والملابس، والمعدات الرياضية، والعطور، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الصحية، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية الفاخرة، والأثاث، والديكورات الداخلية، والمواد الغذائية، والمجوهرات، والزهور، وألعاب الأطفال، والقرطاسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع، أن المعرض يمثل نموذجاً رائداً يجسد الالتزام المشترك مع غرفة الشارقة بتقديم منصات نوعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي تخدم العارضين وتحفز الأسواق.

وأوضح أن الحدث يثري حياة المجتمع ويجمع العائلات في أجواء تحتفي بقيم التلاحم الأسري التي تمتاز بها الإمارة، مشيراً إلى أن هذا النجاح يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز رفاهية السكان والزوار، وتحويل المعرض إلى وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتراث.

وأضاف المدفع أن حجم الإقبال والمبيعات يمثل شهادة ثقة من الجمهور والشركاء في كفاءة البيئة التنافسية التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة، مبيناً أن دور المركز يتجاوز التنظيم ليصل إلى صناعة فرص حقيقية لتجار التجزئة والموزعين وأصحاب المشاريع الناشئة، فضلاً عن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة من الاندماج في منصة واحدة مع أرقى العلامات التجارية، واعتبر أن هذه الثقة المتنامية تؤكد نجاح التوجه نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، استقطبت قرية التراث في المعرض أعداداً كبيرة من الزوار الذين توافدوا للتسوق والاستمتاع بالأنشطة التي احتفت بـ "عام الأسرة"، وسلط برنامج القرية الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية والجانب الروحاني لشهر رمضان المبارك، إلى جانب تقديم عروض الفنون الشعبية، والمسابقات الثقافية، والأمسيات الرمضانية المتنوعة.

وفي ختام الحدث، أثنى العديد من العارضين المشاركين على جهود مركز إكسبو الشارقة وغرفة الشارقة في التنظيم الاحترافي وتوفير الفعاليات الترفيهية المتنوعة، وعبروا عن سعادتهم البالغة بالإقبال الواسع الذي انعكس إيجاباً على حجم مبيعاتهم، مشيدين بدور المعرض كمنصة جامعة ومحفزة تتيح لتجار التجزئة والعلامات الناشئة الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين ضمن بيئة تنافسية مثالية.