بسبب الطقس.. فلاي دبي تنصح مسافريها بالوصول المبكر إلى المطار

نصحت فلاي دبي المسافرين بإتاحة وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي، في ظل توقعات بأحوال جوية غير مستقرة في دولة الإمارات ابتداءً من اليوم وخلال الأيام المقبلة، والتي قد تؤثر على عملياتها في المطار وكذلك على الرحلات من وإلى المطار.

ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وعدم التوجه الى المطار إلا في حال وجود حجز مؤكد، مع التأكد من تحديث بيانات التواصل عبر خدمة "إدارة الحجز".

كما حثت على التحقق من وزن الأمتعة المسموح به، والوصول إلى المطار قبل موعد المغادرة بأربع ساعات على الأقل، مشيرة إلى أن إغلاق إجراءات السفر يتم قبل 60 دقيقة من موعد الرحلة، إضافة إلى ضرورة متابعة شاشات عرض الرحلات لمعرفة بوابة المغادرة.

وأكدت أن سلامة المسافرين تبقى دائماً على رأس أولوياتها.