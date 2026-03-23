بسبب الأحوال الجوية.. "طيران الإمارات" تنصح المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار

نصحت طيران الإمارات، المسافرين من دبي خلال الفترة بين 23 و27 مارس الجاري، بالتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي، بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت أن هذه الظروف قد تؤثر على مستوى الرؤية على الطرق وظروف القيادة، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة وترك وقت كاف للوصول إلى المطار، بما لا يقل عن ساعتين قبل موعد الرحلة.

كما دعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم ومراجعة آخر التحديثات التشغيلية عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى متابعة بريدهم الإلكتروني لأي إشعارات تتعلق بتغييرات أو إلغاء الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

وطلبت من المسافرين أيضاً التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، من خلال خدمة "إدارة الحجز" لضمان تلقي أي مستجدات.