«ياس ووتر وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» تستقبل الزوّار إلى التوسعة الجديدة اعتباراً من 4 إبريل

أعلنت ميرال أن التوسعة الأحدث في مدينة الألعاب المائية «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» ستقبل الزوار بدءاً من 4 إبريل 2026.

وهذه هي المرحلة التالية من التوسعة الجديدة لـ«المدينة المفقودة» المستوحاة من قصة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة» الخاصة بالمدينة المائية. وتشهد التوسعة إضافة ثمانية منزلقات مائية جديدة ومنصتي قفز، إضافة إلى مسبح مخصص للاسترخاء.

وتسهم الإضافات الجديدة في توسيع نطاق الألعاب التي تقدمها مدينة الألعاب المائية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، ليصل إجمالي عدد الألعاب والتجارب والمرافق الترفيهية إلى أكثر من 70 تجربة.

وقال حوناثان براون، الرئيس التنفيذي للمحفظة في ميرال: «تمثل توسعة (ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي) محطة مهمة في مسيرة جهودنا الرامية إلى تطوير العروض الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس. ومن خلال إضافة أحد عشر منزلقاً وتجربة ترفيهية جديدة، تتوسع خيارات المدينة المائية لتقدم المزيد من الأنشطة والتجارب المبتكرة التي تلائم مختلف الأعمار. وتأتي هذه التوسعة في وقت تواصل فيه أبوظبي تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، فيما تمضي جزيرة ياس في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الدولية في مجال المغامرة والترفيه».

ومن الألعاب الجديدة «مطامير دروب»، أطول برج لمنزلق مائي في دولة الإمارات، الذي ينطلق باندفاعة قوية من ارتفاع يتجاوز 40 متراً ليختبر خلاله الضيوف تجربة السقوط الحر قبل الانزلاق عبر مسار يمتد 233 متراً. ويجد عشاق المغامرات المائية في التوسعة الجديدة أيضاً «ساحل مطامير»، وهي منزلقة فريدة تنطلق بالمشاركين عبر اندفاعات سريعة ولحظات تحاكي انعدام الجاذبية.

ويمكن لمحبي التجارب القوية اختبار «مطامير لووب»، المنزلقة التي تأخذ المشاركين في تجربة سقوط عالية السرعة عبر الانحدارات السريعة. وتقدم «مطامير لايتس» تجربة تجمع بين الانحدارات السريعة وتأثيرات الإضاءة الغامرة. أما من يفضلون روح المنافسة الودية، فسيستمعون بـ«مطامير سبلاش»، وهو مسار سباق انزلاقي مزدوج ينطلق فيه المشاركون جنباً إلى جنب حتى خط النهاية.

وإلى جانب المنزلقات المائية الحافلة بالتشويق والمغامرة، تضيف الألعاب الجديدة خيارات إضافية مميزة للاستجمام والانتعاش. ويوفر «مسبح السراب» مساحة واسعة مخصصة للاسترخاء في أجواء مناسبة للعائلات، فيما يدعو مسبح القفز «العفدة» الضيوف الأكثر جرأة للقفز من منصة القفز المرتفعة نحو المياه المنعشة.

وتمثل المنزلقات والتجارب الجديدة إضافات نوعية إلى العالم الغامر في «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، حيث تتكامل عناصر المغامرة والتراث والابتكار ضمن تجربة مغامرات مائية ترفيهية متجددة.