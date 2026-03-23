«الاقتصاد والسياحة»: الإمارات تتمتع بمنظومة أمن غذائي قوية

أجرى وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، أمس، جولة تفقدية في «لولو هايبر ماركت» بالشارقة، وذلك في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، حيث تأتي الجولة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز متابعة استقرار الأسعار في الأسواق، وضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية بكميات وفيرة لتلبية احتياجات المستهلكين، في وقت أكد فيه بن طوق أن الإمارات تتمتع بمنظومة أمن غذائي قوية ومتقدمة، لا تعتمد على المخزون المحلي فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع أسواق العالم.

وأفادت الوزارة بأن الجولة تهدف إلى الاطلاع على مدى جاهزية المتاجر للتعامل مع الطلب المرتفع خلال أيام العيد، والتأكد من وجود المنتجات الغذائية الأساسية الطازجة والمتنوعة بكميات كافية، بما يعكس حرص الوزارة على راحة المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وشملت الجولة متابعة مختلف الأقسام، بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة، والمخبوزات، واللحوم والأسماك، إضافة إلى الألبان والمنتجات الأساسية الأخرى، للتأكد من تنوع المعروض وجودته واستمرارية توفره لكل المستهلكين.

منظومة أمن غذائي

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تتمتع بمنظومة أمن غذائي قوية ومتقدمة، لا تعتمد على المخزون المحلي فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع أسواق العالم، ما يتيح لها الوصول إلى بدائل متعددة لمصادر الغذاء في حال تعطل أي مسار إمداد.

وأضاف: «تمتلك الإمارات بنية لوجستية متطورة تشمل موانئ عالمية، وخطوط ملاحة متعددة ومسارات شحن بديلة، وشبكة نقل جوي وبري فعّالة، ومراكز تخزين ومناولة حديثة، ما يجعلها مركزاً إقليمياً لتوزيع الغذاء في المنطقة، ويمنحها القدرة على التعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد دون أي انقطاع في الأسواق، وإتاحة السلع الأساسية للمستهلكين في جميع الأوقات، بما فيها مواسم الذروة والأعياد».

وأشار بن طوق إلى أن منافذ البيع الكبرى في الدولة تؤدي دوراً محورياً في ضمان انسيابية المنتجات وتدفقها في الأسواق، إذ تشكل حلقة وصل مباشرة بين سلاسل الإمداد والمستهلكين، كما تسهم هذه المراكز في ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها من خلال تنظيم الكميات المعروضة وتلبية الطلب المتزايد.

عروض وتخفيضات

وأظهرت الجولة توافر عروض وتخفيضات متنوعة على أسعار السلع الاستهلاكية، مثل الأرز، والزيوت، والبيض، والألبان، والدواجن، مدفوعة بزيادة المعروض، وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، بما يعكس حرص منافذ البيع على تلبية احتياجات الأسر خلال ذروة المواسم والأعياد، من خلال توفير المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم القدرة الشرائية، فيما تسير حركة الشراء لدى المستهلكين بشكل طبيعي دون مظاهر تكديس أو إقبال غير اعتيادي، في ظل وفرة المعروض واستقرار الأسواق.

5000 طن

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، يوسف علي موسليام: «نعمل عن كثب مع مكاتبنا العالمية للتوريد والمصنّعين الآخرين، لضمان استمرار توفر المنتجات الغذائية دون انقطاع، والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع متاجرنا في دولة الإمارات».

وأضاف: «حتى الآن، استوردنا أكثر من 5000 طن من الفواكه والخضراوات واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية القابلة للتلف وغير القابلة للتلف من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال 26 رحلة جوية مستأجرة وسفن شحن».

وتابع: «أتقدم بالشكر لقيادة هذا البلد العظيم، ذات الرؤية الحكيمة، ولجميع الجهات الحكومية على مبادراتها الاستباقية ودعمها خلال هذه الأوقات الصعبة».

نظام مراقبة الأسعار

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أنه وفي ظل الظروف الراهنة، فإنها تواصل، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال فرق العمل المتخصصة، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة، الذي يسهم في متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي.

ويغطي هذا النظام 627 منفذ بيع رئيساً، تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، ممثلة في ذلك نحو 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، بما يعزز استقرار الأسعار وحماية مصالح المستهلكين.

ودعت الوزارة، الجمهور، في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو حالات الاحتكار أو الغش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، إلى التواصل معها مباشرة على الرقم 8001222 أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae، للإبلاغ عن أي مخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق ومتابعة أداء منافذ البيع.

