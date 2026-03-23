«ديوا»: مبادرة «دمج» تمكّن أصحاب الهمم في بيئة العمل

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن مبادرة «دمج» أسهمت في تعزيز تمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة أو الموظفين ممن لديهم أبناء أصحاب همم، لدعمهم في مجال التعليم، وتقديم الاحتياجات والمعدات الأساسية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دمج وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة وشاملة وإيجابية، تراعي احتياجاتهم، وتساعدهم في التغلب على التحديات، لضمان مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار على قدم المساواة مع الآخرين».

وأضاف: «نلتزم تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، ومساعدتهم على التواصل البنّاء والعيش باستقلالية، ومنحهم فرصاً متكافئة للتميز والإبداع وإطلاق طاقاتهم. ووفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، فقد بلغت سعادة المتعاملين أصحاب الهمم 98.02% خلال 2025».

وكشفت «ديوا» أنه ومنذ إطلاق مبادرة «دمج»، استفاد أكثر من 40 موظفاً وأبناؤهم من المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تضاف إلى مبادرات الهيئة الهادفة إلى دعم أصحاب الهمم في بيئة العمل ومنها: مبادرة «صديقي» التي تخصص زميلين مدرَّبين ومؤهلَين لكل موظف من أصحاب الهمم، يعملان على دعم زملائهم أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي أوقات الطوارئ، ومبادرة «استشاراتي» لتقديم الدعم النفسي للموظفين أصحاب الهمم، و«أبشر» لتسريع إجراءات الموظفين أصحاب الهمم من خلال فريق عمل من الموظفين المختصين والمؤهلين في إدارة الموارد البشرية، و«مستشار أصحاب الهمم القانوني» لتوفير استشارات قانونية خاصة لأصحاب الهمم، ومبادرة «أمنيتي» لتحقيق أمنيات الموظفين أصحاب الهمم.